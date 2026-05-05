آسیب ۱۰ تا ۷۰ درصدی به ۴ شناور در بندر دیر؛ علت حادثه در دست بررسی است

کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت پنج و ۳۰ دقیقه صبح امروز آتش سوزی در یکی از اسکله های بندر دیر رخ داد که بر اثر این حادثه چهار فروند لنج درگیر حریق شدند.

وی با اشاره به اینکه ۲ شناور چوبی و ۲ شناور نیز فایبرگلاس بوده است اضافه کرد: با ورود به موقع ایستگاه های آتش نشانی در شهرهای بردستان، دیر، کنگان و متانول کاوه اطفای حریق با سرعت انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: این شناورها شخصی بوده و بین ۱۰ تا ۷۰ درصد آسیب دیدند که منشا این اتفاق در دست بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.