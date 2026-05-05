به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، همزمان با آغاز دهه مبارک کرامت، برنامه‌های فرهنگی سال جاری بانک رنگ و بوی دیگری به خود گرفت تا زنجیره‌ای از مهربانی با کوچک‌ترین کارها در قالب پویش مردمی «جعبه مهربانی» و ساده‌ترین کلمات در قالب پویش «کلمه خوب» آغاز شود.

زمان اجرای این پویش‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری بوده و گستردگی آن به وسعت پهنه ایران عزیزمان است.

دعوت به مهربانی با پویش مردمی «جعبه مهربانی»

هدف اجرای پویش مردمی «جعبه مهربانی» کمک به کودکان کار است. رویکرد پویش این است که «ما چیزی را اهدا می‌کنیم که خودمان دوستش داشته باشیم» بنابراین هدف بانک جمع‌آوری کالاهایی است که با کمال میل و افتخار به دیگران تقدیم شود.

تمامی مشتریان و همچنین کارکنان بانک می‌توانند اقلامی همچون لوازم‌التحریر، پوشاک، خوراکی‌ها، کتاب، اسباب‌بازی‌های نو یا بسیار تمیز و سالم خود را با هدف گسترش مهربانی در قالب این پویش اهدا کنند.

مکان قرارگیری این جعبه‌ها در تهران، اداره کل روابط عمومی بانک مسکن و در مدیریت‌های شعب سراسر کشور در دفاتر روابط عمومی و بازاریابی مدیریت‌ها یا هر محل دیگری حسب صلاحدید مدیر شعب بانک مسکن استان است. در صورت تمایل، اهداکنندگان می‌توانند پیامی محبت‌آمیز بر روی یک کارت کوچک نوشته و به اقلام خود ضمیمه نمایند.

پویش «کلمه خوب» با رویکرد امیدآفرینی

اجرای پویش «کلمه خوب» با هدف ایجاد یک مجموعه از کلمات و جملات الهام‌بخش است که با استفاده از آن‌ها، فضاهای در اختیار بانک به محیطی پرانرژی تبدیل شود چرا که به طور حتم نیروی انسانی که در محیط کاری با حال و هوای مثبت و امیدآفرین کار می‌کند خدمت‌رسانی مناسب‌تر و شایسته‌تری را به مراجعان ارائه خواهد داد.

موضوعات مورد پذیرش در این پویش ارائه کلماتی با رویکرد «تأکیدی مثبت»، جملاتی که خودشناسی و اعتمادبه‌نفس را تقویت می‌کنند، «اخلاقی و انسانی»، جملات و عبارات کوتاهی که ارزش‌های انسانی را یادآوری می‌کنند و «الهام‌بخش»، جملات کوتاه و عمیق که به مخاطب امید یا انگیزه می‌دهد می‌باشد.

در فرآیند انتخاب و انتشار، جملات برتر یا به صورت نوشتاری در بالای صفحه اتوماسیون اداری بانک یا پس از طراحی در سایر درگاه‌های بانک نمایش داده خواهند شد.

مشتریان و کارکنان بانک مسکن می توانند به منظور آگاهی از جزییات بیشتر پویش‌های «جعبه مهربانی» و «کلمه خوب» به آدرسwww.bank-maskan.ir مراجعه نمایند .