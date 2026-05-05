افتتاح شعبه جدید اکسیراز در تهران؛ گامی تازه در عرضه شمش طلای ۲۴ عیار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مفتخریم که افتتاح جدیدترین شعبه خود در یکی از مراکز تجاری مهم در پایتخت را به شما اعلام کنیم. این گام تازه در مسیر توسعه شبکه فروش اکسیراز، باهدف پاسخگویی به نیاز خریداران و رشد تقاضا برای خرید شمش طلای ۲۴ عیار استاندارد و سرمایهگذاری امن برداشته شده است. حضور برند اکسیراز بهعنوان بزرگترین تولیدکننده انواع شمش طلای ۲۴ عیار در ایران در یکی از مهمترین مراکز تجاری غرب تهران، تجربه خریدی آسانتر را ممکن خواهد کرد.
توسعه شبکه فروش شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز در پایتخت ایران
شعبه جدید اکسیراز در تهران و در موقعیت مکانی مرکز خرید گلستان، واقع در شهرک غرب، خیابان ایرانزمین، فعالیت خود را بهصورت رسمی در تاریخ ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد کرد. این مرکز خرید به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی آسان از مناطق مختلف غرب تهران و برخورداری از امکانات خاص، بهعنوان محل شعبه جدید برند اکسیراز انتخاب شده است.
اطلاعات تکمیلی مربوط به شعبه گلستان اکسیراز در در غرب تهران در وبسایت رسمی اکسیراز منتشر شده است. مخاطبان میتوانند از طریق بخش «نمایندگیهای اکسیراز» از سایر شعب و نمایندگیهای اکسیراز در سراسر کشور مطلع شوند.
شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز انتخابی هوشمندانه برای سرمایهگذاری
ما در شعبه جدید خود، همانند دیگر شعب و نمایندگیهای رسمی اکسیراز در سراسر ایران، اقدام به فروش انواع شمش تولیدشده انحصاری برند اکسیراز کردهایم. در این شعبه انواع شمش طلای ۲۴ عیار با خلوص ۹۹۵ که مطابق با استانداردهای جهانی تولید شده و دارای کد یکتای استاندارد ملی هستند، به فروش میرسد. کلیه شمشهای طلای ۲۴ عیار اکسیراز در وزنهای متنوع ارائه شده و پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران مختلف با هر میزان سرمایه هستند.
زمان و محل برگزاری مراسم افتتاحیه شعبه جدید اکسیراز
مراسم افتتاح رسمی شعبه جدید اکسیراز در تاریخ ۱۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل این شعبه به نشانی تهران، شهرک غرب، مرکز خرید گلستان برگزار خواهد شد.
در این مراسم، بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک با انواع شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز آشنا شوند و پاسخ سؤالات تخصصی خود را از کارشناسان مجموعه دریافت کنند.
مزایای خرید محصولات اکسیراز
اکسیراز بر مبنای ارزش دادن به اعتماد مشتریان، مجموعهای از خدمات و مزایا را به مشتریان خود ارائه میکند:
تمامی شمشهای طلای ۲۴ عیار اکسیراز دارای هولوگرام امنیتی چندلایه روی بستهبندی خود هستند.
انواع شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز مطابق با استاندارد جهانی تولید شده و دارای کد یکتای استاندارد ملی هستند.
امکان اصالتسنجی با کد اختصاصی برای بررسی صحت کالا برای تمامی محصولات وجود دارد.
اکسیراز برای تمامی انواع شمش طلای ۲۴ عیار در زمان خرید فاکتور رسمی و معتبر ارائه میکند.
امکان بازخرید تضمینی تمامی انواع شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز با بالاترین قیمت در شعب و نمایندگیهای سراسر کشور وجود دارد.
قرعهکشی پانزدهروزه دو شمش طلا، ویژه خریداران شمش طلای ۲۴ عیار اکسیراز برگزار میشود.
خوشحالیم که باوجود بیش از ۱۰۰ شعبه و نمایندگی فروش در سراسر کشور امروز خبر افتتاح شعبهای جدید در غرب پایتخت را به شما اعلام میکنیم. امیدواریم در کنار شما و با همراهی هم قدمی سبز در آیندهای بهتر، تجربه پساندازی هوشمندانهتر و البته مطمئنتر برداریم. اکسیراز حالا بهعنوان معتبرترین کارخانه تولید انواع شمش طلای ۲۴ عیار در تلاش است تا تجربه متفاوتی از سرمایهگذاری را برای تمامی مردم این سرزمین رقم بزند.
در این مراسم، بازدیدکنندگان فرصت خواهند داشت تا با ویژگیهای فنی انواع شمشهای طلای ۲۴ عیار اکسیراز، فناوریهای امنیتی بهکار رفته در بستهبندی محصولات و سیستمهای اصالتسنجی این برند از نزدیکتر آشنا شوند. همراهی شما باعث افتخار ماست.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
