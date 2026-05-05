۱۵ هزار تن برگ سبز چای خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از خرید ۱۵ هزار تنی برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات میزان خریداری شده چای، اظهار کرد: از مجموع ۱۵ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده، تاکنون ۳ هزار تن چای خشک در کارخانه‌های چای‌سازی استحصال و فرآوری شده است.

وی با بیان این که فرآیند خرید همچنان ادامه دارد، افزود: ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری شده توسط کارخانه‌ها، معادل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در اقتصاد کشاورزی منطقه است.

رئیس سازمان چای کشور با تأکید بر تأثیر مستقیم کیفیت برگ سبز بر قیمت نهایی محصول، از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خواست در هنگام چیدن برگ سبز چای نهایت دقت را داشته باشند.

جهانساز در پایان تصریح کرد: هرچه برگ سبز چای با کیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده برداشت شود، چایکاران از قیمت بالاتری بهره‌مند خواهند شد و این موضوع به سود هر دو طرف (تولیدکننده و کارخانه) خواهد بود.