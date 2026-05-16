بیش از ۴۰ هزار تن برگ سبز چای برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: حدود ۴۰ هزار و ۱۷۴ تن برگ سبز چای بهاره تا ۲۵ اردیبهشت امسال از باغات برداشت شده است.

وی با بیان این‌که ارزش این میزان برگ سبز چای نزدیک به ۱۶۷۰ میلیارد تومان است، افزود: از این میزان برگ سبز چای برداشت شده حدود ۹ هزار و ۳۹ تن چای خشک توسط کارخانجات فرآوری استحصال شده است.

رئیس سازمان چای کشور به خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران اشاره و تصریح کرد: سهم کارخانجات چای از ۱۶۷۰ میلیارد تومان، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۵۰ درصد به چایکاران پرداخت شده و خرید تضمینی این محصول ادامه دارد.

وی با بیان این‌که سهم دولت از خرید تضمینی چای ۲۵ درصد و سهم کارخانجات فرآوری چای ۷۵ درصد است، تصریح کرد: در حال پیگیری پرداخت سهم دولت در قالب خرید تضمینی چای به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان هستیم و قول داده شده که سهم دولت تا ماه‌های آینده پرداخت شود.

جهانساز به افزایش ۷۲ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و ۶۷ درصدی برگ سبز چای درجه ۲ اشاره و تاکید کرد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در فروردین سال ۱۴۰۴ را ۴۲ هزار تومان و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه ۲ را ۳۰ هزار تومان مصوب کرد.

وی کیفیت برگ سبز چای را خوب توصیف و اذعان کرد: از روز نخست اردیبهشت ماه ۱۶۷ کارخانه فرآوری چای با کشاورزان قرارداد خرید تضمینی چای منعقد کرده‌اند و خرید تضمینی این محصول تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان چای گفت: سطح باغات چای کشور ۲۲ هزار هکتار است و ۵۲ هزار خانوار در این باغات مشغول کار هستند.