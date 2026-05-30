به گزارش خبرنگار مهر، در مدار تورم قیمت تمام کالاهای اساسی افزایش چند برابری دارند. امسال هر کیلو گرم چای داخل به بالاتر از یک میلیون تومان رسیده زیرا تولیدکنندگان چای سیاه عنوان می‌کنند هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، دستمزد و... بالا رفته است.

محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکا کارخانجات چای شمال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت چای سال گذشته از سوی کارخانه‌های چای تغییر نکرد و با افزایش نرخ در اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت تا پایان سال تثبیت شده باقی ماند. اما امسال با توجه به افزایش قیمت برگ سبز چای که حدود ۷۲ درصد افزایش را در خرید حمایتی تجربه کرد و نیز افزایش هزینه دستمزد و بسته‌بندی، قیمت چای افزایش به نسبت زیادی داشت.

وی با اشاره به نرخ خرید حمایتی، ادامه داد: امسال هر کیلو گرم برگ سبز چای درجه یک از ۲۴.۵۰۰ تومان به ۴۲.۰۰۰ تومان و درجه دو از ۱۸.۰۰۰ تومان به ۳۰.۰۰۰ تومان افزایش یافت.

این مسئول صنفی با بیان این که امسال دستمزد کارگر روزمزد بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، اظهار کرد: ضمن این که ملزومات بسته‌بندی کیسه و... ۳ تا ۷ برابر شده است. لوازم مصرفی مانند قطعات ماشین‌آلات کارخانجات نیز ساعتی تغییر نرخ دارند و در این شرایط کارخانه‌های چای بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت چای را افزایش دادند.

مدیر اجرایی سندیکا کارخانجات چای شمال با اشاره به اعمال شدن تغییرات قیمتی از اردیبهشت ماه، تصریح کرد: در ابتدا سال به دلیل سرما برداشت کمتر انجام شد اما در ادامه با توجه به شرایط آب و هوایی کشور، در چینش دوم بهاره این کاهش جبران خواهد شد و برداشت با آمار بیشتری راهی کارخانجات چای می‌شود.

حسنی درباره کانال‌های جدید وارداتی برای تامین نیاز داخل هم عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و چالش واردات، برداشت امسال برگ سبز چای کفایت نیاز بازار داخل را کرده و نیازی به واردات نخواهیم داشت.

وی با اشاره به ارتقا کیفی برداشت چای، ادامه داد: آمار تولید سال ۱۴۰۴ برگ سبز چای حدود ۲۲ هزار تن بود در حالی که این عدد سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ هزار تن گزارش شد.

مدیر اجرایی سندیکا کارخانجات چای شمال در پایان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به شرایط آب و هوایی کشور برداشت چای از باغات چای ۳۰ هزار تن باشد.