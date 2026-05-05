استاندار اصفهان: پیوند دانشگاه با صنعت باید به حل مسائل بومی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در آئین تجلیل از مقام استاد در دانشگاه صنعتی اصفهان، با اشاره به جایگاه رفیع علم و معلم اظهار کرد: اساتید موتور محرک زیست‌بوم علمی کشور هستند و آینده توسعه، نوآوری و مدیریت بحران به توان تخصصی و مسئولیت‌پذیری آنان وابسته است.

وی با بیان اینکه دانشگاه باید از سطح آموزش صرف فراتر رود و به مرکز تولید راه‌حل تبدیل شود، افزود: برای این کار، به‌روزرسانی ساختارهای علمی و پژوهشی و هم‌سوسازی آنها با نیازهای روز صنعت و جامعه یک ضرورت حیاتی است.

اقدامات پیشنهادی برای ارتقای نقش دانشگاه در توسعه استان

استاندار اصفهان در تشریح برنامه‌های خود برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: تشکیل شورای اندیشه‌ورزی اساتید برای بازنگری مداوم سرفصل‌ها، ایجاد صندوق حمایت از ایده‌های دانشجویی با مشارکت خیرین و صنایع بزرگ، و تخصیص گرنت‌های مشترک استاد و دانشجو با محوریت حل مسائل بومی از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر است.

وی با اشاره به راه‌اندازی برنامه «استاد مشاور صنعتی» برای دانشجویان از ترم سوم ادامه داد: این طرح دانشجویان را از دوران تحصیل به نیازهای واقعی صنعت پیوند می‌دهد و موجب شکل‌گیری مهارت‌های عملی و کاربردی می‌شود.

جمالی‌نژاد افزود: تأسیس مرکز نوآوری تعاملی دانشگاه و استان، ارزیابی اساتید بر اساس میزان اثرگذاری اجتماعی و پژوهشی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی برای تقویت گفتمان علمی از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند نقش دانشگاه را در حل مسائل استان تقویت کند.

تأکید استاندار بر نقش دانشگاه‌ها در دوران پساجنگ

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آماده‌سازی دانشگاه برای نقش‌آفرینی در دوران بازسازی پساجنگ گفت: اگر کشور در شرایط اضطراری قرار گیرد، این دانشگاه و اساتید هستند که باید پیشگام بازسازی علمی، فنی و اجتماعی باشند.

وی در تشریح پیشنهادهای خود برای این حوزه اظهار کرد:

تشکیل «گروه‌های جهادی علمی اساتید» در حوزه‌های عمران، انرژی، آب، بهداشت و روانشناسی

راه‌اندازی «سامانه هماهنگی فوری اساتید با ستاد بازسازی» برای انتقال سریع دانش به مناطق آسیب‌دیده

تخصیص «فرصت مطالعاتی مسئله‌محور» برای اساتید در دل پروژه‌های بازسازی به جای فرصت‌های خارجی

ایجاد «پایگاه‌های علمی ترویجی» در مناطق خسارت‌دیده جهت آموزش مهارت‌های بازسازی به مردم

برگزاری «رویدادهای راهبردی بازسازی» با حضور اساتید، دانشجویان و مهندسان داوطلب

ارائه «گرنت‌های ویژه بازسازی مقاوم» برای طرح‌های پژوهشی کم‌هزینه و سرعت‌بخش

راه‌اندازی «مرکز روانشناسی اجتماعی بحران» برای ترمیم اعتماد عمومی و مدیریت تبعات روانی

امتیازدهی ویژه به اساتید بر اساس ساعت حضور میدانی در بازسازی

تشکیل «شورای عالی علمی بازسازی استان» با ریاست استاندار و عضویت اساتید برجسته

ایجاد «صندوق اعتباری اقدامات استادی» برای حمایت از طرح‌های عملیاتی بدون بروکراسی

برگزاری «کارگاه‌های توانمندسازی اساتید در بحران‌های پیچیده»

اجرای پویش «اصفهان یاریگر» با محوریت هر استاد به عنوان سفیر علمی یک محله یا روستا

وی افزود: اگر این ظرفیت عظیم دانشگاهی با برنامه‌ریزی صحیح به‌کار گرفته شود، بازسازی مناطق آسیب‌دیده به‌مراتب سریع‌تر، ارزان‌تر و علمی‌تر انجام خواهد شد.

استاندار اصفهان در پایان با تقدیر از تلاش‌های علمی و جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اساتید نه‌تنها در تربیت نیروی انسانی متخصص، بلکه در مدیریت بحران، تاب‌آوری اجتماعی و بازسازی کشور نقش حیاتی دارند و دولت از همه ظرفیت‌های آنان حمایت خواهد کرد.