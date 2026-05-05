به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، گزارش واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ منتشر شد که بر اساس آن، ۱۷۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از دارایی‌های دولتی به متقاضیان واگذار شده است.

این واگذاری‌ها در چهار قالب اصلی انجام شده است؛ اختصاص منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور، پرداخت به ذی‌نفعان شامل طلبکاران دولت و سایر اشخاص، انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در قالب «رد دیون» و همچنین واگذاری در چارچوب سهام عدالت.

بر اساس این گزارش، از ابتدای اجرای سیاست واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۳۸۰ تاکنون، مجموع ارزش واگذاری‌ها از مرز یک میلیون میلیارد تومان، معادل یک‌هزار و ۴۰ همت، عبور کرده است.

همچنین بیشترین میزان واگذاری در سال‌های اخیر و پس از تصویب سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است که در آن سال ۲۹۰.۶ همت واگذاری انجام شده است.