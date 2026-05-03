۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

ارزش واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، دولت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از دارایی‌های خود را به متقاضیان واگذار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی گزارش واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر اساس آن، بیش از ۱۷۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از دارایی‌های دولتی به متقاضیان واگذار شده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری‌ها در قالب چهار شیوه اصلی شامل اختصاص منابع حاصل از فروش به «درآمد عمومی کشور»، پرداخت به «ذی‌نفعان (طلبکاران از دولت و سایر افراد)»، انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت تحت عنوان «رد دیون دولت» و همچنین واگذاری بابت «سهام عدالت» انجام شده است.

گفتنی است از ابتدای اجرای سیاست واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۳۸۰ تاکنون، مجموع ارزش واگذاری‌ها از مرز یک میلیون میلیارد تومان (معادل یک‌هزار و ۴۰ همت) عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان واگذاری در سال‌های اخیر که مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده تا کنون، به سال ۱۴۰۱ با واگذاری ۲۹۰.۶ همت برمی‌گردد.

زهره آقاجانی

    • کاظمیان IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      اصلاح ساختار اقتصاد که همه دنبال ان بودن یعنی ازادی اقتصاد کاهش نرخ تسعیر ، کوچک شدن دولت ، کوچک شدن بودجه کلان حذف بانک ها بنکاهدار و اضافی حذف زیر مجموعه ها اضافی حذف الیگارش ها و ... عرضه اموال مازاد و ... دوستان هیچ کدام و انجام ندادن ، بلکه همه موارد بجای کم و کوچک شدن بزرگتر هم شده ! و فقط اومدن فروش اموال و انجام دادن !!! این یعنی تداوم رویه غلط گذشته نرخ ارز و چند برابر کردن ، و حالا دز این نرخ ها کذایی اقدام به فروش کردن از تورم به ملت سود میبرن برای تداوم رویه غلط !!!
    • کاظمیان IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      اگر اصلاح ساختار اقتصاد که مد نظر مردم و اقتصاددانان و کارشناسان بود انجام میشد نه تنها نرخ واقعی ارز و تورم زیر 8 میرسید که منابع کافی برای زیر ساخت هم فراهم میشد منتهی دقیقا برعکس عمل کردن ! از ازادی اقتصاد ، رسیدیم به ازادی نرخ !!!!

