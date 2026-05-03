به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصیسازی گزارش واگذاری داراییهای دولت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر اساس آن، بیش از ۱۷۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از داراییهای دولتی به متقاضیان واگذار شده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان خصوصیسازی، این واگذاریها در قالب چهار شیوه اصلی شامل اختصاص منابع حاصل از فروش به «درآمد عمومی کشور»، پرداخت به «ذینفعان (طلبکاران از دولت و سایر افراد)»، انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت تحت عنوان «رد دیون دولت» و همچنین واگذاری بابت «سهام عدالت» انجام شده است.
گفتنی است از ابتدای اجرای سیاست واگذاری داراییهای دولت در سال ۱۳۸۰ تاکنون، مجموع ارزش واگذاریها از مرز یک میلیون میلیارد تومان (معادل یکهزار و ۴۰ همت) عبور کرده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین میزان واگذاری در سالهای اخیر که مولدسازی داراییهای دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده تا کنون، به سال ۱۴۰۱ با واگذاری ۲۹۰.۶ همت برمیگردد.
