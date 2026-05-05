به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، «کریستالینا جورجیوا» مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در همایشی که مؤسسه «میلکن» برگزار کرد، هشدار داد در صورت تداوم جنگ در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ و افزایش قیمت نفت به ۱۲۵ دلار در هر بشکه، اقتصاد جهانی با پیامدهایی بسیار وخیم‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد اقتصاد جهان اکنون با تهدیدی جدی‌تر نسبت به برآوردهای قبلی روبه‌رو است و سناریوی خوش‌بینانه قبلی صندوق که بر اساس آن جنگ تنها تأثیر محدودی بر رشد اقتصادی و قیمت‌ها داشت، دیگر چندان قابل اتکا نیست. به گفته او، در حال حاضر سناریوی معکوس و نامطلوب بیش از گذشته به عنوان وضعیت محتمل مطرح است.

بر اساس سناریوی موسوم به «بدترین حالت» که پیش‌تر در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بین‌المللی پول مطرح شده بود، قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط به ۱۱۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

در چنین شرایطی، رشد اقتصاد جهانی ممکن است تا نزدیکی آستانه رکود جهانی، یعنی حدود ۲ درصد، کاهش یابد و نرخ تورم جهانی نیز از حدود ۴.۴ درصد در سناریوهای معمولی به بیش از ۶ درصد افزایش پیدا کند.

این سناریو در حالی مطرح می‌شود که به دلیل درگیری‌های نظامی در اطراف تنگه هرمز و اختلال در عرضه نفت، منطقه خلیج فارس به یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده است.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به روند شاخص‌های اقتصادی جهان اظهار کرد تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان در حال افزایش است.

وی در عین حال افزود: «انتظارات تورمی در بلندمدت همچنان تا حدی مهار شده و هنوز وارد خطرناک‌ترین محدوده نشده‌ایم.»

به گفته جورجیوا، این وضعیت به آن معناست که بانک‌های مرکزی همچنان تا حدی امکان انعطاف در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی، از جمله نرخ بهره، را دارند؛ اما در صورت تداوم درگیری‌ها، این فرصت ممکن است به سرعت از بین برود.