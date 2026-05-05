شوراهای شهر و روستا سنگرسازان خدمت در شرایط جنگ اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد صفرنژاد صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از شوراهای شهر و روستا به مناسبت روز ملی شورا که با حضور امام جمعه بردسکن، اعضای شورای تامین و اداری شهرستان در محل تالار اشراف برگزار شد، اظهار کرد: شما شوراها نمایندگان مردم در روستاها هستید؛ با گرایش‌های مختلف و توقعات بالا مواجهید و باید پاسخگو باشید.

فرماندار بردسکن افزود: حساسیت و اهمیت کار شما بسیار بالاست،لذا در کنار جایگاه و مسئولیت دنیوی، اگر کار را برای خدا انجام دهید، آرامش وجدان و اجر اخروی برای شما محفوظ خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: ما در شرایط جنگی قرار داریم؛ سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف درگیر تحریم هستیم و فقط نوع و شکل سنگر عوض شده است و همه این فشارها برای ایجاد نارضایتی در مردم از سوی دشمن طراحی شده است.

صفرنژاد ادامه داد: اذعان می‌کنیم که در حوزه ثبات اقتصادی نتوانستیم آن‌گونه که باید، ذهن مردم را اقناع و آرامش را بر بازار حاکم کنیم؛ اما باید توجه داشت که ما در شرایط جنگی هستیم و به واسطه همین شرایط، امروز در اقصی نقاط جهان نیز تورم بیداد می‌کند و با این حال، یقین داریم که از این دوران با پیروزی عبور خواهیم کرد.

فرماندار بردسکن با تأکید بر نقش شوراها در ایجاد همدلی گفت: ایجاد وحدت‌های محله‌محور اقدامی ارزشمند است که می‌تواند آرامش و همبستگی را تقویت کند و شما کسانی هستید که در انتخابات آزاد، رأی مردم را کسب کرده‌اید و صحبت‌ها و مواضع شما در بین مردم تأثیرگذار است، لذا امروزه حوزه وحدت و همدلی، بیش از گذشته اثرگذار است.

وی با بیان اینکه فعلاً انتخابات متوقف است اما خدمت هرگز نباید متوقف شود، تصریح کرد: مهم این است که کار مردم لنگ نماند، پروژه‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در حال انجام است و باید سنگر خدمت به مردم را حفظ کنید.

صفرنژاد درباره ضرورت پاسخگویی به مردم نیز اظهار کرد: در حوزه پاسخگویی، همه مسئولان موظف به پاسخ دادن به مردم هستند و در حوزه جوابدهی به مردم هیچ‌گونه مماشاتی ندارم؛ اگر جایی پاسخ داده نشد یا پیگیری صورت نگرفت، حتماً اطلاع دهید تا برخورد کنم.

وی با بیان اینکه شوراها نماینده مردم هستند و باید صدای آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی منتقل شود، گفت: در شهرستان یک ید واحد هستیم و همه با هم تعامل داریم تا بردسکن را رو به پیشرفت و آبادانی ببریم.

صفرنژاد درباره موضوع بیمه شوراییان اظهار کرد: بیمه پایه از حوزه اختیارات مستقیم من خارج است، اما برای کسانی که بیمه پایه دارند، در خصوص بیمه تکمیلی پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

فرماندار بردسکن به مشکلات زیرساختی بخش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بخش انابد محرومیت بیشتری در حوزه جاده دارد، اما باید از ظرفیت معادن این منطقه به‌خوبی استفاده شود، لذا شوراها نباید توقع بیجا در مردم ایجاد کنند؛ با در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونی و حدود اختیارات، قول بدهید تا نارضایتی در جامعه ایجاد نشود.

وی با تأکید بر سامان‌دهی وضعیت شوراها افزود: کارت عضویت شوراها حتماً باید صادر شود تا جایگاه قانونی و رسمی آن‌ها به‌درستی تثبیت و امکان پیگیری امور مردم با سهولت بیشتری فراهم شود.

گفتنی است؛ در پایان از اعضای شوراهای شهر و روستا با حضور مسئولین تجلیل به عمل آمد.