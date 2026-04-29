۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

اراده‌ای در مجلس برای واگذاری اختیارات به شوراها وجود ندارد

اراده‌ای در مجلس برای واگذاری اختیارات به شوراها وجود ندارد

مشهد- عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: اراده‌ای در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری اختیارات به شوراها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغیان چهارشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه اراده‌ای در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری اختیارات به شوراها وجود ندارد اظهار کرد: بر این مبنا امروز باید اساس مطالبه اعضای شوراها تحقق مدیریت واحد شهری باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون حمایت لازم از شوراها صورت نگرفته و بر عکس؛ دست شوراها را از پشت بسته‌ایم و می‌خواهیم که در دریا شنا کنند.

وی اضافه کرد: مجلس چکیده مردم سالاری است از این‌رو باید مطالبه مدیریت واحد شهری و واگذاری اختیارات به مردم را پیگیری کند تا محقق شود.

صباغیان اظهار کرد: در قانون اساسی تاکید زیادی بر سپردن امور به مردم است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با افزایش اختیارات شوراها دولت ۶۰ درصد کوچک می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی گفت: اکنون اعضای شورای شهر نمایندگان شهرداری هستند نه نمایندگان مردم و در واقع تازمانی که مدیریت واحد شهری محقق نشود این روند ادامه دارد.

