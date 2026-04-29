به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغیان چهارشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه اراده‌ای در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری اختیارات به شوراها وجود ندارد اظهار کرد: بر این مبنا امروز باید اساس مطالبه اعضای شوراها تحقق مدیریت واحد شهری باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون حمایت لازم از شوراها صورت نگرفته و بر عکس؛ دست شوراها را از پشت بسته‌ایم و می‌خواهیم که در دریا شنا کنند.

وی اضافه کرد: مجلس چکیده مردم سالاری است از این‌رو باید مطالبه مدیریت واحد شهری و واگذاری اختیارات به مردم را پیگیری کند تا محقق شود.

صباغیان اظهار کرد: در قانون اساسی تاکید زیادی بر سپردن امور به مردم است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با افزایش اختیارات شوراها دولت ۶۰ درصد کوچک می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی گفت: اکنون اعضای شورای شهر نمایندگان شهرداری هستند نه نمایندگان مردم و در واقع تازمانی که مدیریت واحد شهری محقق نشود این روند ادامه دارد.