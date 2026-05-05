تشدید نظارت بر بازار آرد و نان در شفت؛ یک نانوایی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان و اقدام مشترک تنظیم بازار با تأکید بر لزوم پایش مستمر بازار گفت: نظارت بر نانوایی‌ها، کارخانه‌های چای و اصناف باید به‌صورت دقیق و مستمر انجام شود تا از بروز تخلفات جلوگیری و رضایتمندی مردم تأمین شود.

فرماندار شفت با بیان اینکه رصد و پایش حوزه آرد و نان یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان است، افزود: مهم‌ترین مسئله کشور در شرایط کنونی ثبات بازار و جلب رضایت مردم است و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در این حوزه عمل کنند.

مقیمی با اشاره به اهمیت آموزش بازرسان تصریح کرد: لازم است دوره‌های آموزشی مرتبط با قوانین و اختیارات برای بازرسان برگزار شود تا نظارت‌ها به شکل دقیق‌تر و در چارچوب قانون انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شهرستان گفت: در شهرستان شفت شش کارخانه چای فعال وجود دارد و جهاد کشاورزی، اداره صمت، شبکه بهداشت و اتاق اصناف باید نظارت دقیق و مستمری بر فعالیت این واحدها داشته باشند. همچنین رعایت وزن چانه و کیفیت نان در نانوایی‌ها به‌ویژه در مرکز شهر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار شفت به تشریح اقدامات نظارتی انجام شده پرداخت و اظهار کرد: در حوزه بهداشت تاکنون ۵۳۸ مورد بازدید انجام شده و ۸۵ اخطار بهداشتی صادر شده است. همچنین در بخش تعزیرات حدود ۲۰۰ مورد بازدید صورت گرفته که در دو ماه ابتدایی سال، ۹۵ اخطار صادر و یک مورد نانوایی به دلیل کم‌فروشی و رعایت نکردن وزن نان پلمب شده است.

مقیمی افزود: در قالب گشت‌های مشترک نظارتی نیز ۳۱۰ مورد بازدید انجام شده که در این میان ۴۰ مورد تخلف در حوزه‌های صمت، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها شناسایی شده است.

وی در ادامه به وضعیت تولید مرغ در شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ واحد مرغداری فعال در شهرستان وجود دارد و از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۳۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است و روزانه حدود ۲ تا ۳ تن مرغ به بازار شهرستان تزریق می‌شود.

فرماندار شفت در پایان خاطرنشان کرد: هدف همه این اقدامات ایجاد آرامش در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین رفاه مردم است و نظارت‌ها در شهرستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.