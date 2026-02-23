فرماندار شفت: تأمین نان باکیفیت حق شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر دوشنبه در جلسه آموزشی نانوایان شهرستان که با حضور مدیرکل غله استان و نماینده سامانه «نانینو» و جمعی از نانوایان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برگزار شد، اظهار کرد: نانوایان خط مقدم خدمترسانی به مردم هستند و در شرایط اقتصادی فعلی، دسترسی شهروندان به نان باکیفیت اهمیت دوچندان دارد.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب شهرستان در حوزه تخلفات آرد و نان افزود: بر اساس گزارشهای سامانه «نانینو» و ادارهکل غله استان، نانوایان شفت از منضبطترین واحدهای استان محسوب میشوند و کمترین میزان تخلف را دارند که این موضوع شایسته تقدیر است.
فرماندار شفت با بیان اینکه در حوزههایی که یارانه پرداخت میشود، نظارت دقیق ضرورتی اجتنابناپذیر است، تصریح کرد: سامانه هوشمند «نانینو» با هدف شفافسازی، کنترل و توزیع عادلانه آرد اجرا شده و نقش مؤثری در جلوگیری از بروز تخلف و رانت دارد.
مقیمی با اشاره به شاخصهای تخصیص سهمیه آرد بیان کرد: این سامانه ۱۴ شاخص را برای تعیین سهمیه نانواییها لحاظ میکند و بهمنظور جلوگیری از کسر سهمیه، چکلیست آموزشی این شاخصها بهصورت ساده و کاربردی در اختیار نانوایان قرار میگیرد.
وی همچنین از پیگیری تسهیلات دوگانهسوز شدن نانواییها خبر داد و گفت: پرداخت این تسهیلات با جدیت دنبال میشود تا پایداری تأمین انرژی نانواییها تضمین و خدماترسانی بدون وقفه استمرار یابد.
فرماندار شفت با قدردانی از همکاری ادارهکل غله استان در ترمیم سهمیه آرد نانواییهای شهرستان تأکید کرد: واحدهایی که در چارچوب ضوابط و سامانه نانینو فعالیت کنند، نهتنها با کاهش سهمیه مواجه نخواهند شد بلکه امکان افزایش سهمیه برای آنان نیز وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم آموزش، هماهنگی دستگاههای نظارتی و حرکت در چارچوب قانون، هم معیشت نانوایان تقویت میشود و هم رضایت شهروندان در دسترسی به نان باکیفیت ارتقا خواهد یافت.
