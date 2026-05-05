به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،این نشست با هدف بررسی شرایط حال حاضر دانشگاه‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با این شرایط ویژه در نظام آموزش عالی کشور تشکیل شد.

دکتر حسین سیمایی، رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در این جلسه ضمن تقدیر از مقام معلم و استاد و تبریک دهه سرآمدی، بیان داشت: ما باید با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور حکمفرماست، راه میانه را پیدا کنیم. به خاطر این شرایط، نباید کلاس‌های درس تعطیل شوند و آموزش حضوری نیز میسر نیست و راه میانه، آموزش مجازی است. ما باید جلوتر از مطالبات باشیم. یعنی قبل از آنکه مطالبه‌ای صورت بگیرد آن را پیش‌بینی کنیم.

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم نیز ضمن گرامی‌داشت مقام والای معلم و استاد و تبریک دهه سرآمدی آموزشی، گفت: هدف ما در ستاد، ایجاد شرایطی است که فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها با کیفیت استمرار پیدا کرده و پیام آرامش‌بخش برای دانشگاهیان ایجاد شود.

وی درخصوص مساعدت‌های انجام شده با دانشجویان توضیح داد: مهلت دفاع‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1404-1405 برای دو مرتبه تمدید شد.

گفتنی است، در ادامه جلسه، مصوبات پیرامون وضع مقررات ویژه آموزشی در شرایط کنونی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد معاونت آموزشی آن را نهایی و ابلاغ کند. همچنین موضوع هم‌ترازی رشته‌های تحصیلی نیز به تصویب شورا رسید.