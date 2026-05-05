بارش پراکنده در غرب و گردوخاک در محورهای شرق استان اصفهان گزارش شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان اظهار کرد: در محورهای غرب استان شاهد بارش پراکنده باران و وزش باد شدید هستیم و این شرایط ممکن است لغزندگی سطح جاده و کاهش دید را برای رانندگان ایجاد کند. همچنین در محورهای شرقی استان گرد و غبار گزارش شده که موجب کاهش میدان دید افقی و کندی عبور و مرور میشود.
وی با تأکید بر اینکه بارندگیها در ساعات مختلف روز به صورت مقطعی رخ میدهد، افزود: رانندگان باید در این شرایط با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به تصادفات روزهای اخیر گفت: بسیاری از سوانح گزارششده ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان بوده است. رانندگان در بزرگراهها، آزادراهها و حتی محورهای فرعی باید پیش از سفر استراحت کافی داشته باشند و در طول مسیر هر دو ساعت توقف کوتاهی را در نظر بگیرند.
میرزایی یکی دیگر از عوامل تشدید جراحات و فوت در تصادفات را عدم استفاده از کمربند ایمنی عنوان کرد و افزود: متأسفانه بررسیها نشان میدهد بخش زیادی از مجروحان و جانباختگان حوادث رانندگی، کمربند ایمنی نبسته بودند.
وی با اشاره به افزایش سفرها در اردیبهشتماه خاطرنشان کرد: در این ماه تفرجگاهها و مناطق گردشگری در غرب و جنوب استان با حجم بالاتری از مسافران مواجه میشوند و رعایت نکات ایمنی در این محورها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان درباره تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه باری گفت: اگر خودرویی با کاربری باری اقدام به جابهجایی مسافر کند، در صورت بروز حادثه، مسئولیت کامل خسارت بر عهده راننده خواهد بود؛ بنابراین از رانندگان این خودروها انتظار میرود از چنین اقدام خطرناکی خودداری کنند.
وی با اشاره به ایمنی موتورسواران تصریح کرد: موتورسواران حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند و خانوادهها نیز از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به کودکان و نوجوانان جداً پرهیز کنند؛ زیرا بیتوجهی به این موضوع یکی از عوامل اصلی بروز حوادث تلخ در شهر و محورهای روستایی است.
