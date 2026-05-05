ورود آموزش تخصصی گردشگری به هنرستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری و تایید وزیر، زنجیره آموزش تخصصی گردشگری با ورود به مقطع هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تکمیل شد تا از این پس، بدنه اجرایی و مدیریتی این صنعت، از میان نیروهای مهارت‌محور و دانش‌آموختگان آکادمیک تامین شود؛ اقدامی که تقدیر ویژه وزیر میراث‌فرهنگی را به عنوان یک گام ماندگار در پی داشته است.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گامی راهبردی برای تحقق شعار سال و با هدف تربیت نسل جدید متخصصان مهارت‌محور از آغاز تحولی بنیادین در ساختار آموزشی و نظارتی این صنعت خبر داد.

بر اساس ابلاغیه ای که در بهمن ۱۴۰۴ از سوی دفتر وزارتی که حاصل تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری است، با پیشنهاد معاونت گردشگری و تأیید مقام عالی وزارت، رشته تخصصی گردشگری و مهمان‌نوازی به فهرست رشته‌های تحصیلی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور افزوده شد. این اقدام که با واکنش مثبت و قدردانی ویژه وزیر میراث‌فرهنگی همراه شده، به عنوان یک اقدام بسیار ارزشمند و اثرگذار در مسیر کادرسازی برای آینده صنعت گردشگری ایران توصیف شده است.

این حرکت تحولی که از سطح هنرستان‌ها آغاز شده است، در سطوح عالی نظارتی با ابلاغ سرفصل‌های نوین آموزشی توسط دفتر مطالعات و آموزش برای تربیت ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تکمیل می‌شود. معاونت گردشگری با طراحی یک نظام آموزشی منسجم، در نظر دارد تا فاصله میان دانش نظری و مهارت عملی را به حداقل رسانده و از ظرفیت فارغ‌التحصیلان متخصص در رسته‌های فنی - ساختمانی، ایمنی - بهداشت و خدمات - تجهیزات بهره‌مند شود.