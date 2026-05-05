سخنگوی ارتش سودان: امارات و اتیوپی به فرودگاه خارطوم حمله کردند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سودان ایندیپندنت، «عاصم عوض عبدالوهاب» سخنگوی ارتش سودان اعلام کرد که سودان مدارک مستندی در دست دارد که ثابت میکند امارات و اتیوپی در حمله به فرودگاه خارطوم دست داشتهاند.
وی تأکید کرد که کشورش حق پاسخگویی «در زمان مناسب» را برای خود محفوظ میدارد.
عوض گفت: حملات روز دوشنبه با پهپاد، فرودگاه خارطوم و محلههای مسکونی مجاور آن، بهعلاوه مواضع نظامی در خارطوم و اُم درمان را هدف قرار داده است.
او تاکید کرد: تحقیقات فنی نشان داده پهپادهای استفادهشده در این حملات از فرودگاه بحر دار در اتیوپی به پرواز درآمدهاند.
وی اظهار داشت: تحلیل قطعات پهپاد ساقط شده نشان میدهد که شماره (S88) بر آن درج شده و شرکت سازنده تأیید کرده که این پهپاد متعلق به امارات است.
