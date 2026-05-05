۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

سخنگوی ارتش سودان: امارات و اتیوپی به فرودگاه خارطوم حمله کردند+فیلم

سخنگوی ارتش سودان اعلام کرد که سودان مدارک مستندی در دست دارد که ثابت می‌کند امارات و اتیوپی در حمله به فرودگاه خارطوم دست داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سودان ایندیپندنت، «عاصم عوض عبدالوهاب» سخنگوی ارتش سودان اعلام کرد که سودان مدارک مستندی در دست دارد که ثابت می‌کند امارات و اتیوپی در حمله به فرودگاه خارطوم دست داشته‌اند.

وی تأکید کرد که کشورش حق پاسخگویی «در زمان مناسب» را برای خود محفوظ می‌دارد.

عوض گفت: حملات روز دوشنبه با پهپاد، فرودگاه خارطوم و محله‌های مسکونی مجاور آن، به‌علاوه مواضع نظامی در خارطوم و اُم درمان را هدف قرار داده است.

او تاکید کرد: تحقیقات فنی نشان داده پهپادهای استفاده‌شده در این حملات از فرودگاه بحر دار در اتیوپی به پرواز درآمده‌اند.

وی اظهار داشت: تحلیل قطعات پهپاد ساقط‌ شده نشان می‌دهد که شماره (S88) بر آن درج شده و شرکت سازنده تأیید کرده که این پهپاد متعلق به امارات است.

