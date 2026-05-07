تلاش امارات برای گسترش مناسبات تجاری با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بانک‌های اماراتی، به ویژه بانک ملی ابوظبی و بانک مشرق، در هنگ کنگ در حال توسعه شعب هستند تا ارتباط خود را با بازار چین تقویت کنند.

بر اساس این گزارش، بزرگترین بانک امارات، به همراه دو بانک دیگر از خاورمیانه، در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در شهر هنگ کنگ چین هستند. این اقدام با هدف تقویت ارتباط با بازار چین و توسعه کسب‌وکارهای خارجی صورت می‌گیرد.

به گفته دو منبع آگاه، بانک ملی ابوظبی، بزرگترین بانک اماراتی از نظر دارایی، قصد دارد فضای اداری خود را در هنگ کنگ تقریباً دو برابر کند.

از سوی دیگر، بانک مشرق، پنجمین بانک بزرگ امارات نیز اعلام کرد که کارکنان خود را در سه ماهه سوم سال جاری به دفتر جدیدی در منطقه تجاری مرکزی منتقل خواهد کرد.

این توسعه در زمانی صورت می‌گیرد که بانک‌های خاورمیانه در سایه ابهام گسترده در مناسبات تجاری و سیاسی با آمریکا در تلاشند تا حضور خود را در بازارهای آسیایی تقویت کنند. این در حالی است در مورد چشم‌انداز اقتصادی داخلی این کشورها نیز ابهامات جدی وجود دارد.