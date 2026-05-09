تسلط ارتش سودان بر منطقه «الکیلی» در استان نیل آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، ارتش سودان اعلام کرد که بر یک منطقه در استان نیل آبی مسلط شده است.

یک فرمانده ارتش سودان از تسلط نیروهای خارطوم بر منطقه الکیلی در استان نیل آبی خبر داد.

این فرمانده بیان کرد که آزادسازی این منطقه چند روز پس از ورود نیروهای واکنش سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی به این منطقه رخ می دهد.

درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای واکنش سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است. امارات در سودان از «محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی»، فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان حمایت می‌کند.