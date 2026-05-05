افشای مداخله خصمانه امارات در یک کشور آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع رسانه ای به نقل از مسئولان سودانی گزارش دادند، پهپادهای مرتبط با کشور امارات از مبدأ اتیوپی پرواز کرده و فرودگاه بین المللی خارطوم و مناطق اطراف آن را هدف قرار داده است.

در این گزارش آمده است: ما مدارک محکمه پسندی در این خصوص در اختیار داریم که این موضوع را ثابت می کند. سودان حق مشروع خود را در پاسخ به این تجاوز محفوظ می داند.

پیشتر نیز سودان از سیاست های امارات در قبال این کشور و به صورت کلی منطقه انتقاد کرده و در می ۲۰۲۵ قطع روابط سیاسی خود با این کشور را اعلام کرده بود. مصلح نصار مشاور نخست وزیر سودان اعلام کرد که امارات در حال هدایت خطرناک ترین پروژه مخرب علیه دولت و ملت سودان و از منظر گسترده تر علیه سراسر منطقه است.

وی اضافه کرد: امارات در حال حمایت مالی و نظارت بر جنگ در داخل سودان است و از اهرم هایی مانند شبه نظامیان واکنش سریع استفاده می کند.

نصار بیان کرد: امارات به مزدوران در سودان پول می دهد و آنها را از آفریقا و دیگر قاره های جهان به سودان منتقل می کند. ابوظبی با ایجاد یک ائتلاف آشکار با اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای منطقه و گسترش دایره اقدامات شبه نظامیان در سودان، یمن و دیگر کشورها است.

وی تصریح کرد: ما شاهد اجرای یک پروژه یهودی سازی در منطقه هستیم. از امارات نیز به صورت احمقانه ای برای اجرای این پروژه استفاده می شود. بر اساس این نقشه برخی شهروندان سودانی از دارفور به اسرائیل منتقل شده اند و شاهد یک توطئه گسترده هستیم. این کشور شرور جنگ در سودان را زمینه سازی کرد و نمی خواهیم در هیچ موضوعی در ارتباط با سودان مشارکت داشته باشد.