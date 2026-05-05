۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

افزایش ۱۴۸ درصدی تلفات جاده‌ای در خراسان جنوبی؛ ۵۷ فوتی از ابتدای سال

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۷ فوتی بر اثر تصادفات در استان ثبت شده که ۱۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظمی ظهر سه‌شنبه در ستاد راهبردی تصادفات استان با اشاره به حوادث جاده‌ای استان، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون۵۷ فوتی براثر تصادفات در استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد، ۱۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: همچنین از ابتدای امسال ۳۷ فقره تصادف ثبت شده که سال قبل ۱۷ مورد بوده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار داشت: حوزه شهرستان‌های بیرجند و سربیشه در محور بیرجند_سربیشه_نهبندان_زابل بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: در راستای کاهش تصادفات باید دوبانده سازی محدوده پرحادثه بهاباد- چاه آخوند شفیع در شهرستان سربیشه مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: همچنین رفع نقص هندسی دوربرگردان کویرتایر، همکاری دهیاران در شناسایی رانندگان و موتورسیکلت‌های پرحادثه، ایمن سازی مبادی ورودی روستاها و تقاطع‌های روستایی از جمله موارد برای کاهش تصادفات می‌تواند باشد که نیاز به همکاری دارد.

