به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظمی ظهر سهشنبه در ستاد راهبردی تصادفات استان با اشاره به حوادث جادهای استان، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون۵۷ فوتی براثر تصادفات در استان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه این تعداد، ۱۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: همچنین از ابتدای امسال ۳۷ فقره تصادف ثبت شده که سال قبل ۱۷ مورد بوده است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار داشت: حوزه شهرستانهای بیرجند و سربیشه در محور بیرجند_سربیشه_نهبندان_زابل بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در راستای کاهش تصادفات باید دوبانده سازی محدوده پرحادثه بهاباد- چاه آخوند شفیع در شهرستان سربیشه مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: همچنین رفع نقص هندسی دوربرگردان کویرتایر، همکاری دهیاران در شناسایی رانندگان و موتورسیکلتهای پرحادثه، ایمن سازی مبادی ورودی روستاها و تقاطعهای روستایی از جمله موارد برای کاهش تصادفات میتواند باشد که نیاز به همکاری دارد.
