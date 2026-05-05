۵ واحد صنفی متخلف در کوهدشت پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت و با حضور بازرسان دستگاههای نظارتی از واحدهای مختلف صنفی انجام شد.
وی گفت: در این بازرسیها، پنج واحد صنفی متخلف پلمب و برای شش واحد صنفی دیگر پرونده تخلف تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح، نظارت بر بازار، جلوگیری از گرانفروشی، احتکار، تخلفات بهداشتی و رعایت حقوق مصرفکنندگان عنوان شده است.
شاهی، بیان داشت: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در سطح شهرستانهای استان لرستان بهصورت مستمر ادامه دارد.
نظر شما