به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت، فرمانداری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی شهرستان حسین‌آباد برگزار شد.

حسین رحیمیان گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۴۸ واحد صنفی و عرضه‌کننده کالا مورد بازدید قرار گرفتند که پس از بررسی وضعیت فعالیت آنها، برای ۲۴ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف پرونده تشکیل شد.

وی تصریح کرد: همچنین یک واحد صنفی متخلف نیز با دستور مراجع ذی‌صلاح پلمپ شد.

وی اضافه کرد: بازرسان، گران‌فروشی، عدم درج قیمت کالا و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته از مهم‌ترین تخلفات شناسایی شده در این گشت مشترک بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطر نشان کرد: همچنین مقادیری کالای تاریخ مصرف گذشته کشف و پس از تنظیم صورتجلسه، برای طی مراحل قانونی جمع‌آوری و به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

مسئولان حاضر در این گشت نظارتی بر استمرار بازرسی‌های مشترک، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و تشدید نظارت بر بازار تأکید کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را از طریق مراجع نظارتی و دستگاه‌های مسئول گزارش کنند.