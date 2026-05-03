به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در دیدار با خانواده شهید والامقام محمد سعیدی‌نیا از شهدای گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۲ قدر در جنگ تحمیلی رمضان گفت: شهدای گرانقدر، با نثار جان خود عزت، امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند و اکنون راه و نامشان چراغ هدایت نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به نقش شهید محمد سعیدی‌نیا در دوران دفاع مقدس سوم افزود: این شهید بزرگوار از نیروهای متعهد، مجرب و مؤمن گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۲ قدر بود که در ایفای مأموریت‌های مهندسی رزمی و مقابله با تهدیدات دشمن به‌ویژه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار ایفای نقش مؤثری داشت.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ضمن تأکید بر تداوم مسیر شهیدان اظهار کرد: اکنون رزمندگان عرصه‌های مختلف دفاعی نیز با الهام از فرهنگ ایثار و مقاومت شهدا، از کیان انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان صهیونیست و آمریکایی دفاع می‌کنند و اجازه نخواهند داد این دشمنان تا ابد در سرنوشت ملت‌های مظلوم منطقه دخالت کنند.

سردار عمومهدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گروه مهندسی و پدافند غیرعامل گفت: نام و یاد شهیدان همواره مایه عزت و افتخار کشور است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را خادم و پاسدار راه نورانی آنان می‌داند.