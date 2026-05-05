به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه خبر سیما به تشریح دستورات اخیر رئیسجمهور پرداخت.
رئیس جمهور دستور بازسازی مناطق آسیب دیده را به استانداران داده است
وی با بیان اینکه موضوع بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی و تجاری مردم که به زیست آنها مرتبط است، از جمله خانهها، مغازهها و آموزشگاههای موسیقی که مورد حمله قرار گرفتهاند، مورد تأکید ویژه رئیسجمهور قرار دارد، اظهار داشت: رئیسجمهور به استانداران دستور ویژه داده تا با استفاده از ظرفیتهای استانی، هرچه سریعتر نسبت به حل این موضوع اقدام کنند.
مهاجرانی گفت: موضوع بعدی که به عنوان یک مسئله کلان مورد توجه دولت است، حفظ اشتغال پایدار و نگهداشتن نیروی کار در شغل خودشان میباشد.
سخنگوی دولت بیان کرد: بستههای حمایتی که به زودی تصویب میشوند، دقیقاً در راستای همین فرمایش رئیسجمهور و برای تحقق اشتغال پایدار تدوین شدهاند.
مهاجرانی گفت: موضوع بعدی که به عنوان یک مسئله کلان مورد توجه دولت است، حفظ اشتغال پایدار و نگهداشتن نیروی کار در شغل خودشان میباشد.
وی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه و رفع موانع صنعت از دیگر اولویتهای مورد تأکید رئیسجمهور است، اظهار داشت: در طول این ایام جنگ، شاهد بودیم صنعت چگونه پای کار کشور ایستاد؛ وقتی جنگ حدود ۴۰ روز طول میکشد و برخی مواد غذایی به تاریخ تولید در ایام جنگ برمیگردد، این نشان میدهد که صنعت، کارگران عزیز و کارفرمایان همه پای کار کشور ایستادند.
مهاجرانی گفت: یکی از موضوعاتی که مورد تأکید آقای رئیسجمهور بود، توجه به صنعت برای ادامه روند عادی است تا بتوانند فعالیت خود را دنبال کنند.
سخنگوی دولت بیان کرد: موضوع دیگر مورد دقت ایشان، مشارکت مردم به عنوان کلید اصلی تغییرات اجتماعی است؛ هر جا انتظار تغییر اجتماعی داریم، باید بدانیم این تغییر باید با مردم و از طریق مردم اتفاق بیفتد.
وی افزود: موضوع محلهمحوری، توجه به سبک زندگی، موضوع مصرف و انرژی از جمله مسائلی است که در این دوره و در راستای «جهاد اکبر» برای بهبود شرایط باید با مشارکت مردم از این مسیر عبور کنیم.
امضای تفاهمنامه ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن
مهاجرانی با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده گفت: تفاهمنامه ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن به امضا رسید و ۲۶۰ هزار بسته معیشتی نیز با مشارکت مردم و خیرین بزرگوار در ایام جنگ توزیع شد.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۷۵ هزار خانوار آموزشهای تابآورانه و توانمندسازی اجتماعی را دریافت کردند و امیدواریم این خدمات ادامه داشته باشد تا جامعه ما هرچه تابآورتر و توانمندتر شود.
وی افزود: البته جامعه بسیار تابآور و توانمندی داریم، ولی این موضوعات پایان ندارد و طبیعتاً بالای هر هدفی، میتوان هدف جدیدتری تعریف کرد.
وی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی در ایام جنگ تحمیلی سوم به روستاها سفر کردند و در اقامتگاههای بومگردی مستقر شدند، اظهار داشت: این آمار نشان میدهد روستاها همچنان به عنوان محلی با جاذبههای خاص و زیستبومهای ویژه مورد توجه هستند و این بیانگر نقش راهبردی روستا در حفظ پایداری اجتماعی و کمک به جامعه است.
مهاجرانی گفت: سلام ویژه داریم به همه روستاییان عزیزمان که زحمات وافری میکشند و چه بسا خیلی اوقات کمتر مورد توجه قرار میگیرند و کمتر خسته نباشید ویژه میشنوند؛ البته وجود یک معاونت ویژه در ریاستجمهوری نشان از اهمیت این گروه در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ کشور دارد.
سخنگوی دولت بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که در دهمین جلسه پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن، ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات ودیعه مسکن اسکان جنگ تحمیلی سوم توسط بانک مسکن پذیرفته شدهاند و ۸۸ درصد از این متقاضیان تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
مرحله سوم اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده که مرحله سوم اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در شرایط جنگی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، آغاز شده است.
مهاجرانی گفت: این اقدام با هدف اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی طراحی و اجرا شده و در دوران کوتاهمدت به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها کمک میکند.
سخنگوی دولت بیان کرد: این تسهیلات طبیعتاً به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها و پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده کمک مینماید.
وی افزود: در مراحل قبلی تسهیلات به بنگاههای یکنفره و بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره ارائه شد و آنچه اکنون اعلام میشود برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر است که طبق ضوابط مشخص شده، به ازای هر نفر ۲۲ میلیون تومان معادل حقوق پایه دریافت میکنند؛ سود این تسهیلات ۲۳ درصد و بازپرداخت آن شش ماهه خواهد بود.
