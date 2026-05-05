معاون فرماندار دیلم: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی عصر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، از همکاری دستگاههای اجرایی و بانک ها در ایجاد فرصتهای شغلی قدردانی کرد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم با یادآوری مهلت کوتاه باقیمانده برای جذب منابع تخصیصی سال ۱۴۰۴، خواستار سرعتبخشی به روند پرداختها و رفع موانع موجود از جمله مشکلات ضمانت و محدودیت منابع شد و اظهار کرد: با وجود همراهی مدیران بانکها، تلاشها باید تا تحقق کامل اهداف تعیینشده ادامه یابد.
معاون فرماندار همچنین بر ثبت دقیق آمار تعهد اشتغال در سامانه رصد تأکید کرد و گفت: بخش عمدهای از تعهدات تحققنیافته شهرستان، نیازمند پیگیری و رفع نواقص از سوی دستگاههای متولی است تا آمار نهایی شهرستان رضایتبخش باشد.
در پایان این نشست، دستگاههای اجرایی شهرستان دیلم گزارش عملکرد خود را در حوزه اشتغال، تسهیلات مشاغل خانگی و آمار ثبتشده در سامانه رصد سال ۱۴۰۴ ارائه کردند.
بوشهر- معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم با اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا پایان اردیبهشت، بر ضرورت تسریع بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تأکید کرد.
