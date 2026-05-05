به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه گرمسار با گرامیداشت روز معلم و یاد شهید مرتضی مطهری و شهدای مدرسه میناب در جنگ رمضان بیان کرد: برای قرار گرفتن هر جامعه در مسیر پیشرفت یا انحراف، نخستین حوزه‌ای که مورد توجه قرار می‌گیرد نظام تعلیم و تربیت آن کشور است.

وی با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران آموزش و پرورش استان سمنان و شهرستان‌های گرمسار، آرادان و ایوانکی اظهار کرد: امروز مجموعه آموزش و پرورش توسط افرادی اداره می‌شود که از بدنه همین نظام آموزشی هستند و تخصص، تجربه و تعهد لازم را برای مدیریت این حوزه دارند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری‌های سال‌های اخیر در حوزه آموزش گفت: فرهنگیان با وجود مشکلات متعدد، شرایط جنگی، آلودگی هوا و مسائل مختلف، اجازه ندادند روند آموزش و تربیت دانش‌آموزان متوقف شود.

عربی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده کشور افزود: جوانانی که امروز در عرصه‌های مختلف دفاعی، علمی و اجرایی از کشور دفاع می‌کنند، تربیت‌شده نظام آموزشی و معلمان این سرزمین هستند.

وی تاکید کرد: ضروری است معلمان بیش از گذشته برای آشنایی دانش‌آموزان با هویت ملی، تاریخ و افتخارات ایران اسلامی وقت بگذارند تا نسل آینده نسبت به کشور و سرزمین خود احساس تعلق و افتخار داشته باشد.