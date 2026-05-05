به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه بزرگ‌ترین مدرسه جایگزین مدارس کانکسی استان آذربایجان شرقی در روستای حلاج علیای شهرستان میانه افتتاح شد؛ مجموعه‌ای آموزشی که با بهره‌برداری از آن، گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای تحصیل و ساماندهی مدارس کانکسی در منطقه برداشته شده است.

این مدرسه با هدف حذف فضاهای آموزشی غیراستاندارد و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه احداث شده و با افتتاح آن، ۴ مدرسه کانکسی در این محدوده برای همیشه از چرخه آموزش خارج می‌شود. بهره‌برداری از این مجموعه، امکان تحصیل دانش‌آموزان در فضایی ایمن، استاندارد، مقاوم و متناسب با شأن تعلیم و تربیت را فراهم کرده است.

در آئین افتتاح این پروژه، فرهاد فرهودی با اشاره به اهمیت نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، از همراهی و حمایت مسئولان شهرستان در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: نگاه راهبردی فرماندار میانه به حوزه آموزش و توجه ویژه وی به توسعه فضاهای آموزشی، از عوامل اصلی تحقق این پروژه در روستای حلاج علیا بوده است.

وی افزود: امروز ثمره این نگاه و همکاری مجموعه مدیریتی شهرستان، خیرین مدرسه‌ساز و دستگاه تعلیم و تربیت در قالب یک پروژه اثرگذار و ماندگار در معرض دید مردم قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزشی و افزایش رضایتمندی دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایفا کند.

فرهودی همچنین با قدردانی از خانواده زنده‌یاد کاظم‌خانی، خیر نیک‌اندیش مدرسه‌ساز، نقش خیرین را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی بسیار تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: فرهنگ مدرسه‌سازی توسط خیرین، یکی از ارزشمندترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور است و بدون تردید نام و یاد این نیک‌اندیشان در کنار آینده روشن دانش‌آموزان این سرزمین ماندگار خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در شهرستان میانه در حوزه مدرسه‌سازی تصریح کرد: با راهبری فرماندار شهرستان، تلاش مدیران آموزش‌وپرورش، همراهی مجمع خیرین و مشارکت فرهنگیان، منطقه آموزشی میانه توانسته است رتبه نخست پویش «بساز مدرسه» را از نظر تعداد شرکت‌کنندگان به خود اختصاص دهد؛ ظرفیتی که نشان‌دهنده عزم عمومی برای تحول در زیرساخت‌های آموزشی منطقه است.

در این مراسم همچنین از پیگیری‌ها و حمایت‌های نمایندگان مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش‌وپرورش قدردانی شد؛ حمایتی که در تسریع روند اجرای طرح‌های عمرانی آموزشی و به ثمر رسیدن پروژه‌های مدرسه‌سازی مؤثر عنوان شد.

بر اساس این گزارش، مدرسه افتتاح‌شده در روستای حلاج علیا با ۳۹۲ مترمربع زیربنا و ۶ کلاس درس استاندارد احداث شده و به عنوان بزرگ‌ترین مدرسه جایگزین مدارس کانکسی در سطح استان آذربایجان شرقی شناخته می‌شود. این مجموعه آموزشی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان منطقه و ارتقای سرانه فضای آموزشی طراحی و اجرا شده است.

همچنین در راستای تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه، ۱۱۰۰ مترمربع محوطه‌سازی و ۱۶۵ متر طول دیوارکشی پیرامونی انجام شده تا محیطی مناسب، ایمن و کنترل‌شده برای حضور دانش‌آموزان فراهم شود. توجه به جزئیات محیطی و استانداردهای ایمنی در اجرای این پروژه، از جمله نکات قابل توجه آن به شمار می‌رود.

اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح ۲۵ میلیارد تومان اعلام شده است؛ اعتباری که با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و تأمین بخشی از منابع از سوی دولت فراهم شده و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، خیرین و جامعه فرهنگی در راستای تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

افتتاح این مدرسه را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آموزشی اخیر در شهرستان میانه و استان آذربایجان شرقی دانست؛ پروژه‌ای که نه تنها به حذف مدارس کانکسی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه تحصیلی، بهبود شرایط یادگیری و تقویت امید در میان دانش‌آموزان مناطق روستایی باشد.

با بهره‌برداری از این مجموعه، انتظار می‌رود دانش‌آموزان روستای حلاج علیا و مناطق پیرامونی در فضایی شایسته، بانشاط و استاندارد به تحصیل بپردازند و این مدرسه به یکی از کانون‌های مهم تعلیم و تربیت برای پرورش نسل آینده منطقه تبدیل شود.