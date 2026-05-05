فرماندار بهاباد: معلمی یک رسالت ماندگار و زیربنای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری شب سه‌شنبه در مراسم تجلیل از معلمان در بهاباد ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم و گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و شهدای اخیر، به‌ویژه رهبر شهید، سرداران مقاومت و شهدای دانش‌آموز حادثه تروریستی مدرسه «شجره طیبه» میناب، اظهار داشت: نامگذاری روز معلم به یاد استاد شهید مطهری نشان‌دهنده اهمیت اندیشه، تفکر و نقش بی‌بدیل معلمان در جامعه است.

فرماندار بهاباد با بیان اینکه معلمی تنها یک شغل نیست، افزود: معلمی یک منش، سبک زندگی و رسالتی بزرگ است که آثار آن در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها قابل مشاهده است و هر آنچه امروز در جامعه داریم، ریشه در تلاش‌های پنهان و آشکار معلمان دارد.

وی ادامه داد: معلمان جایگاه والایی در توسعه کشور و تربیت مدیران، نخبگان و آینده‌سازان جامعه دارند و باید تلاش کنیم حق قدردانی از این قشر فرهیخته به بهترین شکل ادا شود.

فرماندار بهاباد با اشاره به نقش تاریخی معلمان در پیشرفت کشور تصریح کرد: نقش معلمان در تاریخ این سرزمین، نقشی ماندگار و به بلندای تاریخ است؛ آنان با تربیت نسل‌های اندیشمند و مسئولیت‌پذیر، زیربنای پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور را بنا نهاده‌اند و همواره در مسیر تعالی ایران اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند.