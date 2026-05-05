به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، فرماندار شهریار شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آتش سوزی مجتمع ارغوان اندیشه گفت: نیروهای امدادی از شهرستان فردیس در استان البرز و همچنین شهر تهران برای کمک به عملیات امدادرسانی به منطقه اعزام شدهاند و کار امداد بهطور کامل ادامه دارد.
او با تأکید بر اینکه هنوز خطراتی وجود دارد و پایداری سازهها مورد بحث است، از عموم شهروندان خواست از حضور در محل حادثه و خیابانهای اطراف بهشدت خودداری کنند.
فرماندار شهریار تراکم جمعیت را باعث کندی خدماترسانی دانست و افزود: شماری از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدهاند و بررسیهای تکمیلی همچنان ادامه دارد.
