۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

آتش‌سوزی مجتمع ارغوان اندیشه/ نیروهای امدادی از فردیس و تهران آمدند

شهریار- فرماندار شهریار با اعلام اعزام نیروهای امدادی از فردیس و تهران، از ساکنان خواست برای حفظ ایمنی و جلوگیری از اختلال در عملیات امداد در محل حادثه و خیابان‌های اطراف حاضر نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، فرماندار شهریار شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آتش سوزی مجتمع ارغوان اندیشه گفت: نیروهای امدادی از شهرستان فردیس در استان البرز و همچنین شهر تهران برای کمک به عملیات امدادرسانی به منطقه اعزام شده‌اند و کار امداد به‌طور کامل ادامه دارد.

او با تأکید بر اینکه هنوز خطراتی وجود دارد و پایداری سازه‌ها مورد بحث است، از عموم شهروندان خواست از حضور در محل حادثه و خیابان‌های اطراف به‌شدت خودداری کنند.

فرماندار شهریار تراکم جمعیت را باعث کندی خدمات‌رسانی دانست و افزود: شماری از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و بررسی‌های تکمیلی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6821260

