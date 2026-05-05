به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز سه شنبه خواستار خویشتنداری ایران و آمریکا با هدف کاهش تنش‌ های فزاینده جاری شد.

بر اساس اعلام این رسانه، این درخواست در جریان کنفرانس فرماندهان پاکستان به ریاست فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور مطرح شد.

فرمانده ارتش پاکستان در این باره گفت: خواستار خویشتنداری برای کمک به کاهش تنش‌های فزاینده بین آمریکا و ایران هستیم. صلح پایدار به خویشتنداری جمعی، مسئولیت‌ پذیری و احترام به حاکمیت کشورها بستگی دارد.

گفتنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و به دلیل مواجهه با حملات کوبنده و تلافی جویانه تهران، در ۸ آوریل مجبور به توقف درگیری ها شدند.

در ۱۱ آوریل، پاکستان میزبان مذاکرات میان دو طرف بود که به دلیل زیاده خواهی های آمریکا منجر به توافقی نیز نشد.