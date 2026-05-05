به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان، امروز در دو عملیات جداگانه، مواضع و تجمعات ارتش رژیم صهیونیستی را در مرزهای جنوبی لبنان هدف قرار داده است.

حزب‌الله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «رشاف» را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین از حمله موشکی به یک پایگاه تازه تأسیس رژیم صهیونیستی در منطقه «بلاط» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه حزب‌الله، رزمندگان حزب‌الله خودروهای زرهی و نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «وادی الجمل» واقع بین دو شهرک «میس الجبل» و «حولا» را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.

این عملیات های حزب الله در واکنش به نقض گسترده آتش بس توسط دشمن صهیونیستی صورت می گیرد.