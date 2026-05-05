به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امورخارجه ایران ضمن رد ادعاهای ناصواب ابوظبی مبنی‌بر پرتاب موشک و پهپاد ازسوی ایران به امارات، افزود که اقدامات دفاعی نیروهای مسلح ایران منحصرا متوجه دفع شرارت آمریکایی‌ها بوده است.

وزارت خارجه در ادامه می افزاید: طی دو روز اخیر ، همزمان با تشدید اقدامات خلاف قانون و تحریک آمیز نظامیان تروریست آمریکا در منطقه و تحرکات دریایی آنان تحت عنوان فریبکارانه ی" بشرودوستانه " ، مقامات ابو ظبی نیز در رویکردی مغایر با اصل حسن همجواری و ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد همکاری های مشهودی با طرف متجاوز آمریکایی و تهدیدات امنیت و منافق ملی ایران داشته اند ؛ با وجود این جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسوولانه و در راستای حرمت گذاری به خیر جمعی منطقه و امت اسلامی حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داده است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن اقدامات مخرب حاکمان ابوظبی در همدستی با طرفهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تداوم میزبانی پایگاهها و ادوات نظامی آنها نسبت به پیامدهای خطرناک این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه هشدار داد.

این وزارت خانه تاکید می کند: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.