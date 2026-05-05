  سیاست
  سیاست خارجی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۴

ایران:

امارات از ادامه هم‌دستی با آمریکا و اسرائیل خودداری کند

وزارت خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن اقدامات مخرب حاکمان ابوظبی در همدستی با طرفهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به پیامدهای خطرناک این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امورخارجه ایران ضمن رد ادعاهای ناصواب ابوظبی مبنی‌بر پرتاب موشک و پهپاد ازسوی ایران به امارات، افزود که اقدامات دفاعی نیروهای مسلح ایران منحصرا متوجه دفع شرارت آمریکایی‌ها بوده است.

وزارت خارجه در ادامه می افزاید: طی دو روز اخیر ، همزمان با تشدید اقدامات خلاف قانون و تحریک آمیز نظامیان تروریست آمریکا در منطقه  و تحرکات دریایی آنان تحت عنوان فریبکارانه ی" بشرودوستانه " ، مقامات ابو ظبی نیز در رویکردی مغایر با اصل حسن همجواری و ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد همکاری های مشهودی با طرف متجاوز آمریکایی و تهدیدات امنیت و منافق ملی ایران داشته اند ؛ با وجود این جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسوولانه و در راستای حرمت گذاری به خیر جمعی منطقه و امت  اسلامی حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داده است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن اقدامات مخرب حاکمان ابوظبی در همدستی با طرفهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تداوم میزبانی پایگاهها و ادوات نظامی آنها نسبت به پیامدهای خطرناک این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه هشدار داد.

این وزارت خانه تاکید می کند: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

    • سیدابراهیمی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      امارات را فعلا رهایش کنید،باید برای حفظ تنگه هرمز و خلیج فارس،هر مسیر دیگری در تنگه غیر از مسیری که نیروهای ایران تعیین کرده است را قویا مین گذاری و مسدود کرد..
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      در جنگ تحمیلی هشت ساله همه کشورهای عربی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار همه جانبه از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور حمایت می کردند
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار مرتکب جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید فوری و سریع در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود. نیروی دریایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار مرتکب جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید فوری و سریع در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      اگر از خاک امارات، اقدامی علیه ایران انجام شود، پاسخ کوبنده خواهیم داد
      • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
        از سال 1359 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست امارات جنایتکار در کار است.
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      پاسخ
      هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس است هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد. امارات‌، عربستان، قطر، بحرین، کویت و اردن در حال کمک به رژیم ترامپ و نتانیاهو در آماده‌سازی برای یک حمله علیه مردم ایران هستند. این یک خیانت بیش از حد است، مردم ایران نخواهند بخشید.
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. جهان به خاطر جنایت های ترامپ و نتانیاهو در حال نابودی است. جهان به خاطر جنایت های ارش وحشی آمریکا و ارتش وحشی اسرائیل در حال نابودی است.
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      ترامپ «اشتباهی مرگبار» مرتکب شد؛ آمریکا جنگ با ایران را خواهد باخت
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      امارات به اسراییل دیگری برای ایران واعراب تبدیل شده است
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      حمله نظامی آمریکا جنایت کار به ایران، اجرای قانون جنگل بود و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار بوده است. حمله نظامی اسرائیل جنایت کار به ایران، اجرای قانون جنگل بود و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار بوده است.

