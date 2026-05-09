به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژههای شهرداری قزوین، شوراها را رکن اصلی تحقق مردمسالاری دینی در عرصه مدیریت محلی خواند و گفت: امکان مشارکت مستقیم شهروندان در اداره شهر و روستا، دستاوردی است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و آثار آن را میتوان در پویایی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بهروشنی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه مردم قدرشناس اقدامات مدیریت شهری هستند، افزود: هر گامی که برای شکوفایی شهر برداشته شود از نگاه دقیق شهروندان پنهان نمیماند و همراهی آنان پشتوانه این حرکتها است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به پیشینه کهن و جایگاه تاریخی این شهر تصریح کرد: قزوین با تمدنی دیرینه، شایسته جایگاه نخست در همه شاخصهای شهری است و انتظار ما از مسئولان فراتر از وضع موجود است و مردم دیار مینودری نیز با روندهای فناورانه و توسعهای همراهی کامل دارند.
محمدبیگی در ادامه به موقعیت خاص استان اشاره کرد و گفت: واقع شدن در چهارراه ارتباطی کشور، تراکم صنایع، حجم بالای مسافر و وجود نیروگاهها، آلایندههای متعددی را به این استان تحمیل کرده است و از همین رو، مبارزه با آلودگی به عزمی جدیتر و برنامهریزیهای فشردهتری نیاز دارد.
وی توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ساخت پلها و تقویت زیرساختهای حملونقل را گامهای مؤثری دانست و تأکید کرد: این مسیر باید به سمت ارائه خدمات حملونقل عمومی رایگان پیش برود اما رایگان شدن خدمات، نباید به بیتوجهی به سرمایههای عمومی منجر شود؛ همزمان باید فرهنگ بهرهبرداری صحیح و مسئولانه از اموال شهری نیز نهادینه شود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری قزوین خاطرنشان کرد: این شهر با هویتی تاریخی و گردشگرپذیر، میتواند با ارائه خدمات عمومی باکیفیت، ضمن جذب گردشگر و افزایش درآمدهای پایدار، زیستبوم فرهنگی مینودری را به عرصههای جهانی معرفی کند.
محمدبیگی در پایان با اشاره به دغدغه کشاورزان استان گفت: از خداوند طلب نزول رحمت داریم؛ کشاورزان قزوین چشم به راه آب سد طالقان هستند و امیدواریم دشت قزوین بهموقع سیراب شود تا محصولات کشاورزی از آسیب خشکی در امان بمانند و باغستان سنتی این دیار پاس داشته شود.
