به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی سه‌شنبه شب در جمع فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده شهید دانش‌آموز مهیار زنگانه در آبیک اظهار کرد: خانواده های شهدا الگوی صبر، ایثار و مقاومت هستند.

وی با اشاره به جنایات دشمنان اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش به قلب مدرسه و قلب قلم شلیک کردند اما آن‌ها نمی‌دانند که این خون‌ها درخت علم و دانایی را ریشه‌دارتر، عمیق‌تر و پربارتر خواهد کرد.

وی افزود: اگر مهیار زنگانه در آبیک به دستان این جنایتکاران شهید می شود، برادران مهیار هستند و اگر فائزه‌ عزیز شهید شود، خواهران فائزه هستند.

سرپرست آموزش و پرورش استان با تجلیل از مردم و فرهنگیان استان بیان کرد: مردم ایران، به‌ویژه فرهنگیان که در سنگر تعلیم و تربیت حضور دارند، مبعوث شده‌اند و رسالت بزرگی بر دوش دارند.

محمدخانی با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: در چهارمین شب از اجتماع فرهنگیان و دانش‌آموزان و همچنین میز خدمت دولت در آموزش و پرورش هستیم و حضور گسترده مردم و فعالان آموزشی بیانگر ایمان، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری این جامعه ارزشمند است.