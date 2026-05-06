به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم عبدالمجید تبون، رئیسجمهورالجزایر، به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به آنکارا سفر خواهد کرد.
برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد که نخستین نشست شورای عالی همکاری راهبردی میان دو کشور روز ۶ مه در آنکارا و در چارچوب این سفر برگزار میشود.
وی افزود که این نشست با حضور وزرای دو کشور برگزار شده و طی آن، روابط دوجانبه در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در این دیدار، تحولات منطقهای و بینالمللی و راههای تقویت همکاریهای مشترک بررسی میشود و انتظار میرود چندین توافقنامه برای تقویت روابط میان دو کشور به امضا برسد.
