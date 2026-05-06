به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ده روز تا آغاز نمایشگاه مجازی کتاب باقی مانده و وضعیت تبلیغات آن به شدت قابل انتقاد است. متولی اصلی برگزاری این رویداد، تاکنون هیچ تبلیغ گسترده‌ای در سطح شهر، تلویزیون یا رسانه‌های عمومی انجام نداده است. برای مخاطبان عادی، نمایشگاه هنوز عملاً نامرئی است و حتی تاریخ دقیق برگزاری به شکل عمومی اعلام نشده است. این کم‌کاری، یک پرسش جدی را مطرح می‌کند: آیا اصلاً برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی وجود دارد یا همه چیز بدون نقشه و هماهنگی پیش می‌رود؟

تبلیغات، به ویژه برای یک نمایشگاه مجازی، حیاتی است. برخلاف نمایشگاه‌های حضوری که حضور فیزیکی و پوشش رسانه‌ای می‌تواند به خودی خود انگیزه‌ای برای بازدید ایجاد کند، نمایشگاه مجازی بدون اطلاع‌رسانی گسترده عملاً وجود خارجی برای مخاطب ندارد. واقعیت این است که وضعیت فعلی نشان می‌دهد حتی اصول اولیه تبلیغات برای جذب مخاطب جدی گرفته نشده است.

اطلاع‌رسانی محدود به سایت رسمی و چند خبرگزاری، تنها گروه محدودی از مخاطبان حرفه‌ای را پوشش می‌دهد و بخش اعظم علاقه‌مندان و مخاطبان عمومی را از دسترس خارج می‌کند. عدم استفاده از تلویزیون، تبلیغات شهری و شبکه‌های اجتماعی باعث شده که نمایشگاه برای بخش بزرگی از مخاطبان بی‌نام و نشان باقی بماند.

کمبود تبلیغات، مسئله‌ای جزئی نیست؛ این یک ضعف جدی مدیریتی و برنامه‌ریزی است. وقتی کمتر از ده روز باقی مانده و هیچ اثری از کمپین گسترده دیده نمی‌شود، این وضعیت نشان‌دهنده نبود هماهنگی و تصمیم‌گیری شفاف در میان تیم مسئول است. مخاطبان نمی‌دانند چه زمانی باید انتظار نمایشگاه را داشته باشند، چه محتوایی ارائه خواهد شد و حتی چگونه می‌توانند در آن شرکت کنند، مشکلات سال‌های قبل حل شده است یا نه؟

این سکوت و کم‌کاری مستقیماً اعتبار متولی اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مخاطبان و ناشران با مشاهده عدم اطلاع‌رسانی گسترده، برداشت می‌کنند که این مسئول توانایی مدیریت یک رویداد مجازی را ندارد یا اهمیت اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب را دست کم گرفته است. این مسئله می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و موفقیت نمایشگاه را پیش از آغاز آن به مخاطره بیندازد.

واقعیت تلخ دیگر این است که مردم و مخاطبان عادی، از دانشجوی ایلام گرفته تا بازنشسته اصفهانی و نوجوان تبریزی، هیچ اطلاعی از فرصت‌های ارائه شده توسط نمایشگاه مجازی ندارند. شما با این سکوت، دارید این فرصت را می‌سوزانید و پس از پایان نمایشگاه، احتمالا قصه همیشگی را خواهید شنید: «مردم کتاب نمی‌خوانند». این ادعا نه تنها نادرست است، بلکه فرافکنی واضحی است. مردم می‌خوانند، اما جایی می‌روند که به آن دعوت شده باشند.

کمتر ده روز دیگر، نمایشگاه مجازی آغاز می‌شود؛ هزاران ناشر پشت سامانه نشسته‌اند، کتاب چیده‌اند و تخفیف داده‌اند. اما مخاطبان نمی‌دانند. دلیلش ساده است: خبرش نرسیده است. سکوت، بی‌برنامگی و عدم اقدام ملموس، اصلی‌ترین شاخص این نمایشگاه در روزهای پایانی مانده تا آغاز آن است.

در نهایت، وضعیت کنونی تبلیغات هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب یک هشدار روشن و غیرقابل انکار است: آن نهاد مسئول هنوز اقدام قابل مشاهده‌ای برای اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب نکرده است و مشخص نیست آیا اصلاً برنامه‌ای دارد یا خیر. این وضعیت، با کمتر از ده روز باقی مانده، ضعف اساسی در استراتژی و اجرای نمایشگاه را نشان می‌دهد و بی‌تردید پیش‌بینی موفقیت این رویداد را با تردید مواجه می‌کند.