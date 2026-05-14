خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: برگزاری سی‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شرایطی دنبال می‌شود که فضای عمومی کشور همچنان تحت‌تأثیر پیامدهای جنگ و التهاب‌های ناشی از آن قرار دارد. در چنین وضعیتی، مسئولان برگزاری تصمیم گرفته‌اند این رویداد فرهنگی را برای هفتمین بار به‌صورت مجازی برگزار کنند؛ تصمیمی که بار دیگر بحث درباره کارکرد، کیفیت و میزان اثرگذاری نمایشگاه مجازی را در میان فعالان حوزه نشر و کتاب پررنگ کرده است.

نمایشگاه کتاب تهران در سال‌های گذشته، علاوه بر جنبه فرهنگی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی و اقتصادی حوزه نشر شناخته می‌شد؛ رویدادی که حضور مستقیم ناشران، نویسندگان و مخاطبان در آن، بخشی از هویت و فضای عمومی‌اش را شکل می‌داد. با این حال، تداوم شرایط بحرانی و ملاحظات ناشی از وضعیت کشور، موجب شده برگزاری حضوری نمایشگاه امسال از دستور کار خارج شود و شکل مجازی آن بار دیگر جایگزین مدل سنتی برگزاری شود.

در این میان، برخی ناشران معتقدند نمایشگاه مجازی توانسته بخشی از دسترسی مخاطبان به کتاب را حفظ کند، اما گروهی دیگر بر این باورند که حذف ارتباط مستقیم میان ناشر و مخاطب، نمایشگاه را از کارکرد فرهنگی و اجتماعی خود دور کرده و آن را به یک بستر صرفاً فروشگاهی تبدیل کرده است. همچنین محدودیت‌های مرتبط با اینترنت، شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مخاطبان، از دیگر موضوعاتی است که هم‌زمان با آغاز نمایشگاه مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

در همین رابطه، با مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر درباره برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب تهران، و حضور این نشر در این نمایشگاه به گفت‌وگو پرداختیم.

* با چند عنوان اثر قرار است در نمایشگاه حاضر شوید و جدیدترین آثار شما چیست و چه تعداد عنوان را به خود اختصاص داده است؟

به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) در این نمایشگاه با حدود ۶۰۰ عنوان کتاب حضور پیدا خواهد کرد که از این میان، ۱۰۰ عنوان آن چاپ اول است که برای اولین بار در نمایشگاه کتاب فرصت عرضه پیدا خواهند کرد.

آثاری در موضوع معارف اسلامی و رضوی همچون: «درس و داستان»، «بیایید اینگونه زیارت کنیم»، «مناظرات امام رضا (ع) با ارباب مذاهب»، «مدیریت علوی» و «حل جدول قرآنی» از شاخص ترین آثار این دسته هستند.

در حوزه رمان و داستان به خصوص با رویکرد ادبیات دینی کتاب های: «راز باران»، «بی‌بی مهگل»، «هستیا»، «یک خوشه انگور سرخ»، «پای این قرار» و «زخمی و سینه» خیز چاپ اول هستند.

برای گروه سنی کودک و نوجوان نیز سبد خوبی تدارک دیده شده که علاوه بر کتاب‌های پرفروش سال‌های گذشته مانند: «قصه ما مثل شد»، «مسابقه کوفته پزی»، «مامان جونی و زیارت» و «قصه های حنانه»، آثار تازه‌ای مانند «پازل خدایی من»، «غول خمره و موتور گازی»، «وحشت در ساحل نیل»، «آتش در شهربازی»، «راز شاه سکندر»، «۸۰ افسانه دیگر از گوشه و کنار ایران» و «شاهی که شاخ داشت» از مهمترین چاپ اول‌های مناسب کودکان و نوجوانان است.

انتشارات به‌نشر همچون سال‌های گذشته آثار تازه‌ای در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری تولید کرده که می‌توان به کتاب‌هایی همچون: «آواز بیت لاهیا»، «خسوف دربیروت»، «عروس‌های بی‌نشان» و «شاهدی از امریکا» اشاره داشت.

* آیا پژوهشی درباره جنگ رمضان، جنگ دوازده روزه و به خصوص رهبر شهیدمان و فرمانده‌های نظامی در انتشارات خود آغاز کرده‌اید؟ کتابی با این مضامین در غرفه شما در نمایشگاه کتاب مشاهده می‌شود؟

بله انتشارات به‌نشر از همان آغازین روزهای جنگ، طرح تولید آثار را با این رویکرد و توجه جدی که کیفیت فدای سرعت نشود در دستور کار قرار داد. کتاب «خسوف در بیروت» در فاصله بسیار کوتاهی از تشییع شهید سید حسن نصرالله با همن موضوع منتشر و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد. کتاب «مشت ایران» درباره رهبر شهید و عزیزمان آخرین مراحل تولید را سپری می کند. و علاوه بر آن ۴ جلد کتاب دیگر از همین مجموعه و موضوع در مرحله تولید است. با دغدغه و همت نویسندگان متعهد کودکان و نوجوان طرح تولید مجموعه داستانی برای کودکان میناب نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم این کتاب‌ها مورد توجه و اقبال مخاطبان قرار بگیرند.

* باتوجه به برگزاری هفتمین سال مجازی نمایشگاه کتاب تهران، چه ایده و برنامه‌ای را برای برگزاری بهتر و ارتباط‌گیری با مخاطب در تدارک دیده اید؟

اساسا نحوه برگزاری نمایشگاه مجازی در کنار چندین فایده پیدا و پنهان، یک ایراد بزرگ دارد و آن، جای خالی مخاطبان و نویسندگان و اهالی فرهنگ در غرفه‌ها است. نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگ‌ترین مهمانی کتابی کشور، جای خوبی برای دید و بازدیدهای کتاب محور است که در مجازی این فرصت از دست می رود. اما امیدواریم مخاطبان ما در فضای مجازی از طریق کانال‌های ما در همه پیام رسان‌های داخلی و نیز سایت انتشارات، ما را دنبال کنند و از این طریق در جریان آخرین کتاب‌ها، پرفروش‌ترین‌ها و توصیه شده‌ها و سایر اخبار انتشارات قرار بگیرند. به لطف خدا واحد فضای مجازی به‌نشر یکی از فعال‌ترین ناشران در فضای مجازی است و این پیشینه به ما کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای گرم‌تر کردن تنور نمایشگاه مجازی کتاب استفاده کنیم.

* شما از المان‌هایی که به اتحاد و پرچم ایران اشاره کند در فروشگاه‌های انتشارات خود استفاده کرده‌اید؟ و برنامه شما برای نشان دادن چنین المان‌هایی در نمایشگاه مجازی و برای مخاطب چیست؟

از همان ساعات اولیه آغاز جنگ و عروج رهبر عزیزمان، یاد و خاطره قائد کتابخوان از طریق نصب پوستر و پرچم و پارچه نوشته‌ها گرامی داشته شد. در این روزها خانواده بزرگ به‌نشر همانند سایر هموطنان در اجتماعات شبانه شرکت داشته و در مقابل برخی از شعب مهم و اصلی به‌نشر، به گروه‌های جهادی و دانشجویی خدماتی نیز ارائه کردیم. فضای مجازی انتشارات نیز تا همین لحظه پرچم‌داری می‌کند و نیز ایجاد غرفه عرضه کتاب‌های رهبر شهید در یکی از میادین اصلی مشهد، طراحی و توزیع پوستر، چاپ مجله و ویژه نامه به یاد رهبر کتابخوان ایران و جنگ تحمیلی برای گروه‌های سنی مختلف بخشی از تلاش‌های ما در این زمینه بوده است.

* نظر شما درباره شعار تکراری نمایشگاه امسال که «بخوانیم برای ایران» است چیست؟

حقیقتا چه چیزی بهتر و مطلوب تر از «بخوانیم برای ایران»؟ کتاب‌ها میراث تمدنی و تاریخی ملت‌ها هستند و این روزها برای ثبت و جاودانه کردن این گوشه از تاریخ‌مان به نگارش و خوانش کتاب نیاز داریم. شهرهای موشکی ما نتیجه سال‌ها مجاهدت علمی و مطالعه است، روحیه بالای رزمندگان ما نتیجه آگاهی حاصل از مطالعه است، اداره کشور در شرابط جنگی نیازمند دانش و تخصص و مطالعه است، ساختن دوباره کارخانجات و انستیتوها نیازمند مطالعه است. و حتی رئیس جمهور امریکا اگر چند کتاب تاریخ مطالعه می‌کرد، می‌فهمید تمدن ایرانی تسلیم ناپذیر است و بازی در تنگه هرمز، بازی با دم شیری است که هزاران سال قدمت دارد. پس برای شناخت ریشه‌ها و برای آغاز رویش‌ها، بخوانیم برای ایران!