حمله ارتش صهیونیست به ۲۵ نقطه در جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ارتش رژیم صهیونیستی با صدوربیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم طی ۲۴ ساعت گذشته از طریق تیپ ۲۲۶، حملات هوایی را به چندین نقطه جنوب لبنان که به زعم ارتش صهیونیستی از سوی حزب الله مورد استفاده قرار می‌گرفت، انجام داده اند.

این بیانیه مدعی است که در زمان انجام حملات عناصر حزب‌الله در داخل این مکان‌ها حضور داشتند و در حال پیشروی یا انجام حملات علیه نظامیان ارتش صهیونیستی بوده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ حمله را در جنوب لبنان انجام داده است. بیانیه ارتش در این رابطه مدعی شده که مواضع هدف قرار گرفته شامل یک انبار اسلحه، مواضع نظامی و سایر زیرساخت‌های متعلق به حزب الله بوده است.

این بیانیه به چندین حمله حزب الله به نظامیان صهیونیست طی ساعات گذشته از طریق موشک‌ها، پهپادهای انتحاری و خمپاره‌ اشاره کرده و مدعی شد که این حملات تلفاتی در میان نظامیان صهیونیست ایجاد نکرده است.

شهادت ۳ نفر در حملات هوایی جدید به لبنان

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره اعلام کرد که جنگنده‌های صهیونیستی صبح امروز شهرک زلایا در منطقه بقاع غربی در شرق لبنان را هدف حمله قرار دادند.

خبرنگار المنار نیز گزارش داد که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزل شهردار شهرک زَلایا در منطقه بقاع شرقی لبنان، یک مادر به همراه دختر و پسرش به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش، در این حمله یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.

همچنین اطراف شهرک زوطر شرقیه در جنوب لبنان هدف دو حمله هوایی قرار گرفت و ساعتی بعد، سومین حمله نیز به این منطقه انجام شد. در ادامه این حملات، یک پهپاد صهیونیست برای دومین بار شهرک میفدون در جنوب لبنان را بمباران کرد.