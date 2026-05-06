به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش نارضایتیهای عمومی از وضعیت بهداشتی و نحوه خدماترسانی در بیمارستان محمد رسولالله (ص) نیکشهر، دادستان و فرماندار این شهرستان صبح چهارشنبه در بازدیدی سرزده، آخرین وضعیت این مرکز درمانی را مورد بررسی قرار دادند.
در این برنامه نظارتی که با حضور محمد محمدزاده (دادستان عمومی و انقلاب نیکشهر) و فرامرز دانش (فرماندار نیکشهر) انجام شد، بخشهای مختلف بیمارستان مورد بازرسی میدانی قرار گرفت. مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان ضمن گفتگو با بیماران و مراجعان، از نزدیک در جریان چالشها و نارساییهای موجود قرار گرفتند.
در جریان این بازدید و با مشاهده وضعیت نامناسب بهداشتی و تأسیساتی، دادستان نیکشهر دستورات لازم را صادر و مقرر کرد مسئولان مربوطه ظرف مدت تعیین شده (ضربالاجل) نسبت به رفع کامل نواقص اقدام کنند. تأکید شد که کوتاهی در حفظ سلامت شهروندان و ارائه خدمات مطلوب، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
همچنین مقرر شد طی روزهای آینده، کارگروه سلامت شهرستان نیکشهر تشکیل شده و پیگیریهای لازم جهت بهبود وضعیت و تأمین تجهیزات مورد نیاز از طریق دانشگاه علوم پزشکی به صورت مستمر انجام شود.
حضور مدعیالعموم در این بازدید سرزده، نشاندهنده اولویت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، بهویژه در حوزه بهداشت و درمان است تا از استمرار خدمات باکیفیت و مطابق با استانداردهای بهداشتی در این منطقه اطمینان حاصل شود.
