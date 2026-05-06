رئیس شورای شهر بوشهر: منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا صبح چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر بوشهر، با قدردانی از مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه از جمله آتشنشانی، پسماند، سیما و منظر ، فرهنگی ، واحدهای خدمات شهری و عمرانی اظهار کرد: این مجموعهها در ایام جنگ رمضان در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و خدمات خود را بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه ارائه کردند.
وی با اشاره به نقش تلاشگران شهری در این ایام بیان کرد: جنگ رمضان یادآور دوران دفاع مقدس و مقاومت مردم ایران در هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین جنگ ۱۲ روزه بود و مدیریت شهری بوشهر در این ایام که استان بوشهر در خط مقدم دفاع قرار داشت از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ارائه خدمات به شهروندان فروگذار نکرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به خسارات وارد شده به بخش تولید از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و افزود: کاهش درآمدهای ناشی از عوارض ارزش افزوده که بخش مهمی از منابع شهرداری ها را تشکیل میدهد، ایجاب میکند که برای ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار، برنامهریزی جدی صورت گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: کمیسیونهای شورا بهویژه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایهگذاری باید نشستهای تخصصی لازم را برای بررسی و پیگیری منابع درآمدی جدید برگزار کنند تا با مدیریت هزینهها و اصلاح ساختار مالی، کاهش درآمد از محل ارزش افزوده جبران شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همت مردم ایران و همراهی همه دستگاهها، این جنگ نیز با فتح و پیروزی ملت ایرانبه پایان خواهد رسید و دوران جدیدی از شکوفایی و امید در پیش خواهد بود.
