به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سیاستگذاری و برنامهریزی حضور کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور نمایندههای کمیته ملی المپیک و سایر مسئولان مربوطه در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی در ۴۱ رشته از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ماه سال جاری با میزبانی ژاپن در استان آیچی و شهر ناگویا برگزار میشود.
بر این اساس در فاصله ۱۳۶ روز مانده تا بزرگترین رویداد ورزشی قاره، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، نشستی تخصصی برگزار کردند تا سیاستهای لازم را برای حضور موفق کاروان ورزش ایران در این بازیها اتخاذ کنند.
در این خصوص گزارش کاملی به تفکیک رشتهها از سوی محمدرضا عابدی محزون مدیر دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان، اصغر رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی و رضا شجیع، مدیر مرکز نظارت بر تیمهای ملی ارائه شد و ارزیابی لازم از میزان مدالآوری آنها به عمل آمد.
یکی از نکات مهم مورد بحث در این جلسه تصمیمگیری در خصوص برخی رشتههای تیمی بود؛ رشتههایی که به زعم کمیته ملی المپیک و به دلیل شانس اندک آنها برای مدال آوری نباید در فهرست این کاروان قرار بگیرند.
در این رابطه اعضای حاضر نظرات تخصصی خود را مطرح کردند و مقرر شد در جلسات تخصصی آینده با متولیان فدراسیونهای رشتههای مربوطه و تلاش برای برطرف کردن نقاط ضعف این رشتهها، تصمیم نهایی گرفته شود.
کمیته ملی المپیک تاکنون اسامی ۲۵۰۰ نفر شامل ورزشکار، کادرفنی، تیم پزشکی و رسانه را به عنوان فهرست اولیه و «لانگ لیست» به کمیته برگزاری بازیهای ۲۰۲۶ داده و پیش بینی میشود ظرف روزهای آینده ۵۰۰ نفر دیگر به این لیست افزوده شود تا در نهایت ترکیب اصلی کاروان ایران از این جمع، انتخاب شود.
وزیر ورزش و جوانان در پایان این جلسه تاکید کرد که فدراسیونها باید در فاصله چهار ماه باقی مانده تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ سخت کار کنند و یک روز هم از تمرین غافل نباشند. او توضیح داد: این که در دو جنگ اخیر به آسیبهایی ایجاد شده است، یک واقعیت انکار ناپذیر است. اما ما باید هنر مدیریت داشته باشیم و بتوانیم این شرایط را اداره کنیم. امروز ما مورد یک تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفتیم و باید یک کار جهادی کنیم. رمز موفقیت ما همدلی است. بنابراین فدراسیون ها باید در این ۱۳۶ روز شبانهروز کار کنند و یک روز هم از تمرین غافل نباشند.
وی خاطر نشان کرد: تحت هر شرایطی باید اردوهای تیم های ملی برگزار شود و اردوهایی در شهرهایی که مورد اصابت قرار نگرفتهاند، تمرینات را تشکیل بدهیم.
دکتر دنیامالی در این خصوص خطاب به مسئولان کمیته ملی المپیک گفت که کار رصد میدانی اردوهای تیمهای ملی از هم اکنون باید با همکاری مسئولان نظارتی وزارت ورزش و جوانان آغاز شود.
وی در خصوص بلاتکلیفی تیم ملی فوتبال امید پسران و تیم ملی والیبال بانوان دستور اکید داد که کادر فنی این تیمها هر چه سریعتر تشکیل شود تا آماده شرکت در بازیهای ناگویا شوند.
دیگر موضوعی که وزیر ورزش و جوانان اهتمام ویژهای به آن داشت، بحث پرداخت حقوق به ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی بود. وی تصریح کرد: ما اگر در بازیهای ۲۰۱۰ گوانگژو نتیجه خوبی گرفتیم و چهارم شدیم به این خاطر بود که با دستور سازمان تربیت بدنی به همه ملی پوشان حاضر در اردوهای حقوق داده میشد. فدراسیونها موظف هستند که برای اردونشینهای ناگویا نیز این قضیه را لحاظ کنند.
گفتنی است، با احتساب این نشست، تعداد جلسات کارشناسی کمیسیون نظارت بر عملکردهای فدراسیون های ورزشی به عدد ۱۲۴ رسید.
