حملات سنگین پهپادی حزب الله به نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله با صدور بیانیه‌هایی از هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر اسرائیلی در چند منطقه جنوب لبنان خبر داد.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتش به روستاهای جنوب لبنان، محل تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در میدان شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان مورد اصابت مستقیم قرار داده است.

این جنبش در بیانیه دیگری بیان کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتش به روستاهای جنوب لبنان، محل تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک البیاضه با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته است.

حزب الله همچنین بیان کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتش به روستاهای جنوب لبنان، تجهیزات فنی در شهرک البیاضه با پهپاد هدف قرار گرفته است.

همچنین امروز یک موضع تازه احداث شده ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری هدف حمله مستقیم قرار داد.

حزب الله همچنین اعلام کرد یک دستگاه خودرو نظامی اسرائیل از نوع هامر را در شهرک الطیبه با پهپاد مورد اصابت مستقیم قرار داده است.

همچنین مقاومت لبنان مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی و تجهیزات نظامی آنها را در شهرک الناقوره با چندین پهپاد هدف قرار داد.