به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام پزشکی روز سه شنبه اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر، سد صومعه‌علیا به مرحله سرریز رسیده و در حال حاضر حجم ذخیره آن حدود ۴.۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

پزشکی افزود: سرریز این سد نقش مؤثری در تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، تأمین آب حدود ۵۵۰ هکتار از اراضی پایاب و پایداری منابع آبی مناطق پایین‌دست خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: با توجه به افزایش جریان‌های خروجی، از کشاورزان و ساکنان مناطق پایین‌دست درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در مسیر آب‌های خروجی سد خودداری کنند.

رئیس اداره منابع آب ترکمانچای در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط نویدبخش بهبود وضعیت منابع آبی در منطقه بوده و می‌تواند زمینه‌ساز سالی مناسب‌تر برای بخش کشاورزی و تأمین آب در شهرستان و روستاهای اطراف باشد.