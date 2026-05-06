امیر شیخ: مقاومت مردم و نیروهای مسلح عامل پیروزی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی به شرح ویژگی‌های امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت و با اشاره به نحوه آشنایی خود با سید الشهدای نیروهای مسلح، اظهار داشت: ما نظامیان یک عقبه مشترک داریم و آن هم دانشگاه افسری است. عقبه ما به برادری و رفاقت برمی‌گردد و سخن‌گفتن از فقدان رفیق، سخت است. سال ۷۰ زمان آشنایی من با این شهید عزیز بود. آن زمان وی تازه از منطقه برگشته بود و با درجه سروانی، به‌عنوان فرمانده یکی از گردان‌های دانشگاه افسری مشغول خدمت بود و من با درجه ستوانی، فرمانده گروهانِ تحت امر او بودم. نقطه اتصال ما همین جا بود و سپس در جایگاه‌های مختلف، همگام او بودم و پشت سرش، حرکت می‌کردیم.

امیر شیخ، با بیان اینکه شهید «موسوی» حال خاصی داشت که در وجوه شخصیتی او پنهان بود و نیاز به کشف داشت، گفت: تنها افرادی موفق به کشف این حال غریب شهید موسوی می‌شدند که با او مأنوس بودند. در آیین سربازی، می‌گویند که فرماندهان با ویژگی‌های مینیاتوری خود بزرگ می‌شوند نه با جایگاه سازمانی‌شان. مقصود این جمله، آن است که ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی و دیگر خصوصیات فرماندهان است که از آنان، افرادی بزرگ می‌سازد. همین ویژگی‌های فردی و شخصیتی در وجوه شهید موسوی آن‌قدر بزرگ و تقویت شده بود که از او یک شخصیت بزرگ ساخت.

معاون اجرایی ارتش، صلابت شهید سپهبد «موسوی» را از ویژگی‌های خاص او دانست و تاکید کرد: شهید «موسوی» درشتی و نرمی را به شکلی با هم تلفیق می‌کردند که شدت در برابر دشمن و رأفت در برابر پایین‌ترین رده سربازی را همزمان دارا بودند و این مسأله، صلابت خاصی را در این شهید عزیز، ایجاد کرده بود. همین صلابت سبب شده بود تا ما و دیگر کارکنان ارتش، همواره در حضور ایشان، یک حیای خاصی را رعایت کنیم؛ آن هم در شرایطی که بسیار مهربانانه و صمیمانه برخورد می‌کرد. بخشی از این صلابت و اقتدار امیر موسوی در جریان جنگ ۱۲ روزه دیده شد.

وی به نقش شهید امیر سپهبد «موسوی» در بازطراحی نیروهای مسلح اشاره و تصریح کرد: وجوه شخصیتی شهید امیر «موسوی» در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از این جنگ، تا روز شهادت‌شان، به بازطراحی نیروهای مسلح و آماده‌سازی نیروها برای حمله مجدد به دشمن، بسیار تأثیرگذار بود. امیر سپهبد «موسوی» دقیقاً پیش‌بینی می‌کردند که دشمن بار دیگر مرتکب تجاوز به ایران اسلامی خواهد شد؛ به همین دلیل هم تجهیزات، تاکتیک‌ها و روش‌های مقابله با دشمن را آن‌قدر دقیق در نظر گرفتند که نیروهای مسلح ایران اسلامی توانستند ۴۰ روز مقابل دشمن ایستادگی کنند و امروز هم در نقطه قدرت، بایستند و برای اعلام پیروزی خود، لحظه‌شماری می‌کنند.

امیر شیخ افزود: شهید امیر «موسوی» ذهنی بسیار ریاضیاتی داشتند و به واسطه همین ذهن منسجم و سیستمی، به درجه‌ای از طراحی و طرح‌ریزی رسیده بودند که یک استراتژیست نظامی تمام‌عیار بودند.

معاون اجرایی ارتش، در ادامه به منش سازمانی شهید امیر سپهبد «موسوی» اشاره و بیان کرد: شهید «موسوی» قدرت ساختاردهی و اجرایی بالایی داشت و به همین واسطه، ورود دقیقی به حوزه جنگ شناختی داشتند که می‌توانست منجر به بهبود پیشبرد امور شود. او همواره در سمت درست ماجرا قرار داشت و منجر به بهینه‌سازی ساختار ارتش شد. این اقدام را در ستاد کل نیروهای مسلح نیز انجام شد.

وی با بیان اینکه امیر سپهبد «موسوی» در طراحی‌های خود، از نظریه بازی‌ها استفاده می‌کرد، گفت: او آن‌قدر فرمول‌های مختلف را بررسی می‌کرد تا به یک فرمول مشخص برسد و بگوید که چه کاری باید انجام شود. همین مسأله نیز یکی از مصادیق ذهن ریاضیاتی امیر سپهبد «موسوی» است. نسخه‌ای که امیر «موسوی» در حوزه مأموریتی خود می‌پیچید، دقیق، درست و متناسب با نیاز ارتش و مجموعه نیروهای مسلح بود.

امیر شیخ یکی دیگر از ویژگی‌های شهید امیر سپهبد «موسوی» را طراحی تاکتیک‌های نظامی دانست و افزود: ما می‌گوییم تاکتیک یعنی تلفیق سامانه‌ها، تجهیزات، تسلیحات و نفرات. ترکیب این امور با یکدیگر، به هنر طراحی نیاز دارد؛ چرا که شما قرار است در میدان نبرد، با استفاده از همین امور، بازی را از حریف خود، ببرید. امیر سپهبد «موسوی» خلاقیت عجیبی در ابداع و طراحی همین تاکتیک‌های استراتژیک برای ایجاد برتری در میدان نبرد داشت.

معاون اجرایی ارتش، در ادامه به ولایت‌پذیری رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح اشاره و تأکید کرد: من به‌عنوان یک سرباز، شهادت می‌دهم که ولایت‌پذیرتر از او ندیدم. او به فرمایش ولایت، ایمان و اعتقاد داشت. امیر «حاتمی» فرمانده کل ارتش می‌گوید که هر زمانی که ما نزد رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌رفتیم و می‌گفتیم فلان مشکل را داریم، می‌گفتند که امیر «موسوی» مشکل را حل خواهد کرد؛ چرا که می‌دانستند با یک انسان چند وجهی و قابلی طرف هستند که با نگاهی انقلابی، به موضوعات می‌نگرد.

وی متذکر شد: امیر «موسوی» در زمان فرماندهی خود بر ارتش، واژه «ارتش انقلابی» را برجسته کردند و به دنبال ارتقاء همین روحیه انقلابی و جهادی در ارتش بودند.

امیر شیخ، ارتباط با دانشجویان دانشگاه‌های افسری را از جمله علاقه‌های شهید «موسوی» برشمرد و بیان کرد: این مهم نیز به واسطه توصیه رهبر شهید بود؛ چراکه ایشان تأکید داشتند که فرماندهان باید برای ساخته‌شدن دانشجویان و شکل‌گیری شخصیت آنان، هم‌نفس دانشجویان شوند. همین رفتار صمیمانه امیر شهید «موسوی» با دانشجویان، به وضوح آثار خود را بر شخصیت آنان گذاشته بود که نشانه آن، همان واقعه‌ای است که در اصفهان اتفاق افتاد و فرمانده دانشکده پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش، شخصاً سلاح به دست گرفت و در صحنه مقابله با دشمن حاضر شد. امیر «موسوی» با این رفتار خود، در حقیقت به دنبال نسل‌سازی برای انقلاب بود. این مشی امیر «موسوی» در حقیقت باید به‌عنوان یک مکتب، تبیین و سپس به‌عنوان یک الگو برای نسل جدید، معرفی شود تا همگان بدانند که کودکی از مناطق محروم جنوب شهر قم، چطور به عالی‌ترین فرماندهی نیروهای مسلح رسید و به سرباز مطلوب رهبر شهید تبدیل شد.

وی با بیان اینکه نقل است که رهبر شهید، روزی خطاب به شهید امیر «موسوی» گفته‌اند که من شما را از دوران سرگردی، زیر نظر داشته‌ام، گفت: یعنی در نیروهای مسلح با این حجم از گستردگی و رهبر انقلاب با آن حجم از مشغله، یک سرگردی را زیر نظر داشتند؛ چراکه متوجه استعداد و توانایی‌های او شده بودند. رهبر شهید به امیر «موسوی» اعتماد داشتند؛ چرا که می‌دانستند ابتدا ایده‌ها را به طرح تبدیل کرده و سپس طرح را به برنامه تبدیل می‌کند. در حقیقت ما باید امیر «موسوی» را به‌عنوان معمار نیروهای مسلح نوین معرفی و یاد کنیم.

معاون اجرایی ارتش در ادامه به احوالات شهید امیر سپهبد «موسوی» در دوران ریاستش بر ستاد کل باتوجه به شهادت دوستانش و احتمال حملات دشمنان اشاره و تأکید کرد: ما سربازان غم عزیزانمان را می‌بینیم، اما شکیبا نگاه می‌کنیم تا دشمن از غم ما، شاد نشود. شهدای جنگ ۱۲ روزه، همه عزیزان ما بودند که شهید شدند، اما امیر «موسوی»، به عقیده من، به خود نهیب زد که باید ادامه دهد؛ هرچند که بخشی از رفقای نزدیک خود را از دست داده و اصطلاحاً دستش خالی شده، اما ذخیره نیروی انسانی ارزشمند موجود در نیروهای مسلح، به سرعت جایگزین شهدا شدند تا ضمن تداوم راه آنان، تدابیر دفاعی کشور را بهبود ببخشند. امیر «موسوی» هرگز پشت صندلی سردار «باقری» ننشست و صندلی جدایی برداشت، این نشانه احترام او به جایگاه بزرگ شهید «باقری» است. این نشانه همان آیین سربازی است که در وجود امیر «موسوی» قرار داشت.

وی به روز نهم اسفند و روز شهادت امیر سپهبد «موسوی» اشاره و تصریح کرد: وقتی خبر شهادت او را همزمان با فاجعه بزرگ رخ‌داده در مقتل شهادت رهبر معطم انقلاب اسلامی شنیدیم، اگرچه انتظارش را داشتیم، چراکه پس از رهبر شهید، دشمن به دنبال او بود، بسیار غمگین شدیم؛ البته براساس ذهن ریاضیاتی امیر «موسوی»، دشمن هرگز نمی‌توانست او را پیدا کند؛ چراکه همه سیستم و همه امور را مدیریت می‌کرد، اما در نهایت یک کار اداری بود که الزام داشت تا فرماندهان، در یک مکانی جمع شوند و آن واقعه، اتفاق افتاد. وقتی خبر این اتفاق رسید، همه واقعاً متأثر و شوکه بودند که به این‌صورت رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس ستاد کل و وزیر دفاع و دیگر عزیزان را از دست دادیم.

امیر شیخ ادامه داد: همه پس از رسیدن خبر شهادت این عزیزان، نگران بودند که چه می‌شود، اما امیر سپهبد «موسوی»، همه امور را پیش‌بینی کرده بود که مثلاً ارتش به کدام نقطه و سپاه به کدام نقطه، حمله کند. تعریف سبد اهداف، توسط امیر «موسوی» انجام شده و به همه نیروهای ارائه شده بود. همه این اقدامات نشان می‌دهد که هیچ چیزی جز فیض عظیم شهادت، نمی‌توانست از وجوه مختلف شخصیتی او لایه‌برداری کند.

وی تصریح کرد: ما شهید عزیزی داریم در ارتش به نام شهید «بوستان‌افروز» که در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با آنکه به واسطه حضور در دافوس ارتش به‌عنوان دانشجو، به مرخصی اعزام شده بود، به یگان قبلی خود برگشت و در نهایت به شهادت رسید. آن چیزی که باعث شد او به جای مرخصی، به یگان خدمتی خود برگردد، همین مکتب امیر «موسوی» بود. امیر «موسوی» در دوران ریاستش بر ارتش، هفته‌ای یک جلسه چهارساعته با دانشجویان دافوس برگزار می‌کرد؛ چراکه معتقد بود باید نسل جدید را تربیت کرد. ماحصل همین تربیت، درس آموزی برای ماست و عبرتی برای دشمنان تا بدانند که فناوری، نمی‌تواند برتری بیاورد و آنچه عامل برتری است، نیروی انسانی است.

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه ما به محض شروع جنگ، با سیل بازگشت بازنشستگان به یگان‌ها مواجه شدیم و فرمانده کل ارتش، به من حکم دادند تا این افراد را مدیریت کنیم، گفت: ما بازنشسته خلبان جنگنده‌ای را داشتیم که تفنگ به دست گرفت و در این جنگ، نگهبانی می‌داد. نمی‌توانم آمار ارائه دهم، اما ما ساختاری را با حضور این عزیزان تشکیل دادیم که همگی «جان‌فدا» هستند و به رغم ۳۰ سال خدمت در لباس مقدس ارتش، در این جنگ دوباره به میدان برگشتند. ما همین مقاومت را در خیابان‌ها هم شاهد هستیم و امیدواریم عقلانیت حاکم بر خیابان با مقاومت و ایستادگی میدان، موجب پیروزی جمهوری عزیز اسلامی ایران شود.

امیر شیخ همچنین به مظلومیت شهدای ناو دنا اشاره و بیان کرد: یکی از مجروحان ناو دنیا، می‌گفت که دشمن به ما اخطار تخلیه ناو نداد، ولی اگر هم می‌داد، ما ناو را ترک نمی‌کردیم؛ چراکه ناو، خاک و زمین ماست. همین نگرش‌ها محصول خانواده‌های استواری است که امروز ایستاده‌اند و موجب روحیه دلاوری و ایستادگی در سربازان ما شده است. ما هم امیدواریم که بتوانیم از ملت خود دفاع کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که سربازانشان در ارتش، تا پای جان، از خاک و ملت ایران، دفاع خواهند کرد.

معاون اجرایی ارتش، در پایان، دشمنان ملت ایران را مخاطب قرار داد و تصریح کرد: رجزخوانی در حوزه سربازی، بر پایه منطق است و آن منطق، برخاسته از قدرت است. دشمنان به عقبه ملت ایران و نیروهای مسلح ما نگاه کنند، سپس درباره ایران حرف بزنند. به تمدن ما نگاه کنید، به تاریخ ما، به جغرافیای ما، نگاه کنید، بعد درباره ایران حرف بزنید. گزافه‌گویی درباره نابودی ایران و حرف‌هایی از این دست، خطای استراتژیک درباره ملت ایران است. دشمن این ملت و تاریخ و تمدن را نمی‌شناسد. ایران از زمان تأسیس خود، درگیر تحولات و جنگ بوده، اما همیشه پابرجا مانده و خواهد ماند. ایران پیروز بوده، مانده و خواهد بود؛ چراکه ایران یک تمدن است و تمدن، هرگز با بمب، منفجر نمی‌شود.