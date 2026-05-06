آغاز خرید توافقی کلزا در گلستان با قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند خرید دانه روغنی کلزا در سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی به‌عنوان مجری خرید تضمینی دانه‌های روغنی، بر روند خرید این محصول در سطح استان نظارت کامل دارد.

وی با اشاره به سازوکار جدید خرید کلزا در استان افزود: خرید این محصول راهبردی با قیمت روز و به‌صورت توافقی انجام می‌شود و در بسیاری از موارد، نرخ خرید از قیمت تضمینی اعلام‌شده نیز بالاتر است؛ موضوعی که می‌تواند رضایت و انگیزه بیشتری برای کشاورزان ایجاد کند.

جامی با بیان اینکه شبکه تعاون روستایی نقش محوری در این فرآیند ایفا می‌کند، ادامه داد: عملیات خرید کلزا با مباشرت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و تولید، در مراکز متعدد خرید در سطح استان در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تحویل محصول کشاورزان فراهم شده است.

وی از فعالیت گسترده مراکز تعاون روستایی در این طرح خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۰ مرکز تعاونی و همچنین چندین کارخانه روغن‌کشی از جمله واحدهای فعال در این حوزه هستند که فرآیند تحویل، ذخیره‌سازی و هدایت محصول به چرخه تولید را پشتیبانی می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی گلستان با تأکید بر اهمیت دانه‌های روغنی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: کلزا به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات روغن دارد و توسعه کشت و خرید مناسب آن، از اولویت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

وی در ادامه به کشاورزان توصیه کرد: با تحویل محصول خود به مراکز خرید تعاونی، علاوه بر بهره‌مندی از حداکثر قیمت ممکن، از پرداخت به‌موقع مطالبات خود نیز اطمینان حاصل کنند؛ چرا که این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

جامی همچنین از هماهنگی با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برای بازگشایی و فعال‌سازی مراکز خرید خبر داد و گفت: تلاش شده است تا با برنامه‌ریزی دقیق، دسترسی کشاورزان به مراکز خرید تسهیل شده و فرآیند تحویل محصول بدون مشکل انجام شود.

به گفته وی، مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه خرید کلزا، نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت و شبکه تعاون روستایی از کشاورزان است؛ رویکردی که هدف آن، افزایش تولید، تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد اطمینان در بازار محصولات کشاورزی است.