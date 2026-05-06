به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور هشتم رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جام آزاد باکو (Baku Open ۲۰۲۶)، استاد بزرگ سینا موحد با ریتینگ ۲۵۷۵ با پیروزی برابر حریفی از کشور هند، ششمین برد خود را به ثبت رساند.

موحد با ۶ پیروزی و ۲ تساوی و کسب ۷ امتیاز صدرنشین است و با یک امتیاز اختلاف نسبت به نفر دوم و سوم و چهارم در رده نخست جدول رده‌بندی گروه A قرار دارد. رتبه‌های دوم، سوم و چهارم در اختیار شطرنج‌بازانی از کشور میزبان، آذربایجان است.

این رقابت‌ها به میزبانی شهر باکو در کشور آذربایجان و در سالن Baku Crystal Hall در حال برگزاری است. رقابت‌ها در ۹ دور به روش سوئیسی و با زمان استاندارد (۹۰ دقیقه به‌همراه ۳۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت) پیگیری می‌شود.

همچنین سیدخلیل موسوی دیگر نماینده کشورمان در این مسابقات در جایگاه سی‌ام جدول قرار دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، امروز (چهارشنبه) دیدارهای دور نهم برگزار خواهد شد.

شطرنج‌بازانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، هند، چین، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان در این مسابقات حضور دارند. میانگین ریتینگ شرکت‌کنندگان ۲۳۴۲ اعلام شده است.