برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر اعلام کرد که مجمع عمومی همراه با انتخابات هیئتمدیره و بازرسان، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۶ در سالن جوانمرد خانه تئاتر برگزار میشود.
از اعضای پیوستهای که تمایل دارند بهعنوان کاندیدای هیئتمدیره و بازرس ثبتنام کنند، دعوت میشود از روز چهارشنبه ۱۶ الی ۲۳ اردیبهشت، با مراجعه حضوری به دبیرخانه خانه تئاتر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ثبتنام داوطلبان صرفاً بهصورت حضوری انجام میشود.
حضور تمامی اعضا در مجمع عمومی ضروری است. همچنین اعضایی که امکان حضور در جلسه را ندارند، میتوانند وکالت کتبی خود را به یکی دیگر از اعضا واگذار کنند.
