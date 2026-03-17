کانون تئاتر کودکان و نوجوان خانه تئاتر حمله به تالار هنر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، کانون تئاتر کودکان و نوجوان خانه تئاتر در پی حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به تالار هنر دست به صدور بیانیه‌ای زد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«چه تفاوتی می کند سالن تئاتر کودکان شهرمان به علت جنگ افروزی دد منشان تعطیل باشد یا نه.

تو گویی صدای خنده و شادی کودکان در اینجا همیشه طنین انداز است. تو گویی بازیگران بر صحنه در حرکت اند و شعر شادی برای بچه ها می خوانند.

این سالن همیشه در ذهن کودکان ما محل شادیست، کودکان همیشه در محیط آن آزاد پرسه می زنند، می دوند، نمایش می بینند و می خندند. اصلا از هر جا که رانده شوند اینجا مأمنی برای آنهاست.

آسیب رساندن به اینجا، جایی که به نام کودکان است، تفاوتی با آسیب رساندن به خود کودک ندارد. گرچه شما از آن هم ابائی ندارید.

شما خاطرات کودکان، احساس کودکان را نشانه رفته اید.

کانون تئاتر کودکان و نوجوان خانه تئاتر آسیب رساندن، به هر آنچه با نام کودکان گره خورده باشد، را محکوم می کند. و از مجامع بین‌المللی می خواهد تا با این استبداد آشکار و این جنایات جنگی برخورد قاطع داشته باشند.»

تالار هنر در حمله روز دوشنبه ۲۵ اسفند نیروهای آمریکایی و اسرائیلی دچار آسیب شد.